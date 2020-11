Priorin Irene vom Aargauer Kloster Fahr erklärt, weshalb sie die Gäste in der Pandemiezeit vermisst

Im Jahr 529 schrieb ein Mönch namens Benedikt von Nursia folgende Regel auf: «Dem Kloster fehlt es nie an Gästen». 1500 Jahre später ist es im benediktinischen Kloster Fahr im Limmattal schwierig, diesem Gebot nachzukommen; die Gästezimmer sind leer, das Restaurant kaum besucht, die Weinkeller überfüllt. Dabei war das Kloster stets, trotz der geistlichen Ruhe seiner Gemächer, ein Ort des Lebens, wo diese nicht verschwindet, sondern eine Auszeit erlaubt von der Welt, das rundherum rauscht. Keine drei Kilometer entfernt zischen am Bahnhof Schlieren Züge vorbei, Busse husten, Autos hupen. Trotz des Coronavirus entkommt man dort nicht dem Wimmeln, der steten Aufregung, des Sprudelns, so wie die Limmat an diesem grauen Herbsttag unverrückbar dahinfliesst. Unweit ihrer Ufer strömen Autos auf der A1.

Aber spaziert man von der Weningerstrasse ein paar hundert Meter flussabwärts, verstummt die Vorstadt allmählich. Haubentaucher und Stockenten schnattern, Schafe blöken, Rotkelchen singen, der Bach Werd flüstert, je mehr man sich dem Kloster nähert. Nach dem Betreten der Pforten ist man behütet in der Stille der dicken Wände in Kalk getüncht." Am Rand der Stadt, Welt, in der sich Erd und Himmel stets begegnen», schrieb die bekannte Benediktinerin Silja Walter über das Kloster Fahr, in der sie lebte und 2011 starb.

Wir begegnen hier Priorin Irene, die seit 17 Jahren die Gemeinschaft der zwanzig benediktinischen Schwestern leitet und selbst seit 34 Jahren hier lebt. Sie führt uns durch die Steingänge, die Schritte hallen nach, vorbei an Christus am Kreuz und einem leeren Weihwasserkessel an der Wand.

Man kann ihr Alter anhand der biografischen Angaben abschätzen, aber auf ihrem von der Haube umrahmten Gesicht liest sich eine alterslose Vitalität und Gewissheit. Ihre Hände bewegen sich in ruhigen Gesten, wenn sie über das vergangene Jahr, der Pandemie und der Spiritualität sinniert. Wir trinken Mineralwasser im karg eingerichteten Wohnzimmer des Abtes. Die Wände sind geschmückt von Holzmalereien aus dem 18. Jahrhundert, ein altehrwürdiger Kachelofen nimmt eine Ecke des Zimmers ein.

«Ich bin stets in schwierigen Zeiten geistlich gewachsen»

Das Kloster musste während der ersten Welle in Quarantäne. Fünf Schwestern erkrankten. Alle erlebten glücklicherweise einen milden Verlauf. «Es war anspruchsvoll, aber wir hielten gut zusammen», erklärt Priorin Irene. Die Gemeinschaft schied sich noch weiter von der Welt ab: Keine öffentlichen Gottesdienste mehr, keine Kontakte mit weltlichen Mitarbeitenden, das Restaurant ausserhalb der Klosterwände blieb zu.

Nun ist es wieder offen, aber es kommen kaum Gäste. In solchen Zeiten geben die Regel St. Benedikts Halt: «Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst» oder «dein Herz sei stark und halte den Herrn aus» sind Botschaften, die der antike Geistlicher überlieferte. Mit seiner klaren Tagesstruktur und der Abwechslung von Arbeit, Gebet und Lesung verankern sich die Schwestern in Geborgenheit. «Ich bin stets in schwierigen Zeiten geistlich gewachsen. Dann erscheinen mir die biblischen Texte am konkretesten», sagt die Priorin und liest mit sanfter Stimme aus dem Psalm 27: «Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten?»