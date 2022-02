Presseschau Schweizer Corona-Politik, Umweltlobby und Pierin Vincenz: Das schreibt die Sonntagspresse Diese Themen sorgen am Sonntag, 6. Februar für Schlagzeilen.

Corona-Ausstieg: Zuversicht in der Bevölkerung – Bund rechnet mit neuen Varianten

Trotz über 30'000 Ansteckungen pro Tag mit dem Coronavirus breitet sich in diesen Tagen so etwas wie Zuversicht im Land aus. Grund für den Stimmungsumschwung in der Bevölkerung ist die Absicht des Bundesrats, die meisten Massnahmen in absehbarer Zeit aufzuheben. «Wurde Zeit, dass sich endlich was tut», kommentiert ein Blick-Leser die angekündigten Öffnungsschritte, und erntet breite Zustimmung.

Das Land wagt Hoffnung – und zeigt sich zugleich besorgt; die Bevölkerung scheint hin- und hergerissen zwischen Vorfreude und Vorsicht. Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri (60) sagt, einen zeitlich definierbaren «Ausstieg» aus der Pandemie gebe es nicht, wohl aber einen «allmählichen Übergang von der epidemischen in die endemische Form» des Infektionsgeschehens. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erwartet, dass «post-pandemisch eine grosse zusätzliche Krankheitslast» bleibt. Das zeigt das Protokoll einer Sitzung von Vertretern des Bundes mit Kantonen, Wirtschaftsverbänden und Sozialpartnern am Freitag, das SonntagsBlick vorliegt.

Mit anderen Worten: Auch dann, wenn das Virus endemisch geworden ist, sind wiederkehrende Krankheitswellen wahrscheinlich. Diese dürften im Winter grösser ausfallen als im Sommer, da sich in der kalten Jahreszeit die Ansteckungen häufen. Die Experten des Bundes gehen zudem davon aus, dass neue Virusvarianten auftauchen. Es sei ein «Aufflammen leicht veränderter Stämme» zu erwarten, warnte das BAG. Wann dies geschehe, sei unklar.

Neue heikle Zahlungen: Wie unabhängig war der Chefkontrolleur bei Raiffeisen?

Die Geschäftsleitung der früheren Raiffeisen-Führung unter Bankchef Pierin Vincenz erhielt während Jahren einen grossen Teil ihrer Salärzahlungen über ein externes Anwaltskonto. Nun zeigt sich, dass auch der Leiter der internen Aufsicht Teile seines Monatslohns und den gesamten Bonus über dieses Konto des Anwaltsbüros von Eugen Mätzler erhielt. Gemäss «NZZ am Sonntag» sollen so über 3 Millionen Franken an den Revisor geflossen sein.

Der damalige Leiter des Prüf- und Risikoausschusses, der fachlich für ihn zuständig war, bestätigt die Höhe von dessen Entschädigung. Er habe aber nicht gewusst, über welche Kanäle diese ausbezahlt wurde. Dass hier das Mätzler-Konto involviert war, erachtet er als «No-Go». Die so gehandhabte Bezahlung ist heikel und dürfte Wasser auf die Mühlen von Vincenz’ Verteidiger Lorenz Erni im laufenden Strafrechtsprozess sein. In seinem Plädoyer am 28. Januar argumentierte Erni, Pierin Vincenz’ Handlungen seien alle im damaligen System der Raiffeisen möglich ge­wesen und somit von vielen Mitwissern der Bank getragen worden.

Tatsächlich erwähnte die Staatsanwaltschaft keine heiklen Handlungen anderer Raiffeisen-Banker in ihrer Anklage. Auf der anderen Seite machte Erni die Dominanz des charismatischen Bündners innerhalb der Bank in seinem Plädoyer deutlich kleiner, als sie es wohl war.

«Gibt es Aliens?» – «Ich glaube schon», sagt der neue ETH-Rektor und warnt vor sinkendem Niveau der Matura

Der neue Rektor der ETH Zürich, Günther Dissertori, warnt davor, die Matura zu verwässern. «Wir müssen aufpassen, dass das Niveau der Matura nicht sinkt», sagt er im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es gebe immer wieder Diskussionen darüber, das Fächerspektrum an den Gymnasien zu erweitern. «Da dürfen Mathematik und Naturwissenschaften keinesfalls darunter leiden», sagt er. «Diese sind essenziell für ein ETH-Studium.»

Immer wichtiger würde für die Studierenden zudem die Informatikkompetenzen. Die Grundlagen dafür gehörten in die Volksschule: «Es reicht einfach nicht, dass die Kinder heute bloss lernen, wie man Powerpoint aufstartet oder etwas im Internet sucht», sagt Dissertori. «Wir müssten ihnen schon früh algorithmisches Denken lehren und ihnen beibringen, wie man programmiert.» Als Herausforderung für die ETH, die er angehen will, nennt der neue Rektor das Wachstum der Studierendenzahlen. Zum Bachelor sollten weiterhin alle Maturandinnen und Maturanden zugelassen werden, sagt er. Ansetzen will er auf Masterstufe: «Dort können wir vor allem für Studierende aus dem Ausland die Anforderungen erhöhen.» Dazu werde nun eine Strategie erarbeitet.

Bürgerliche Allianz sagt Umweltlobby den Kampf an

Die bürgerlichen Parteien wollen die Führungsrolle in der Klima- und Energiepolitik einzunehmen. Den Auftakt macht der Verband der Kleinwasserkraft mit einer Initiative, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. In Biotopen von nationaler Bedeutung gilt in der Schweiz heute ein Bauverbot – auch für Energieanlagen. Dieser absolute Schutz müsse gelockert werden, sagt Benjamin Roduit, Mitte-Nationalrat aus dem Wallis und Präsident des Verbands.

Dieser will eine Initiative mit dem Titel «Jede Kilowattstunde zählt» lancieren. Ziel sei, Bund und Kantone zur Erschliessung von erneuerbaren Energien zu verpflichten. «Es darf kein Tabu mehr sein, auch in geschützten Biotopen Strom zu erzeugen» , sagt Roduit.

Die neue Initiative ist nicht das einzige Projekt von bürgerlicher Seite im Energiebereich. In der Umweltkommission des Ständerats wird derzeit das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien behandelt. Bürgerliche Ständeräte haben Anträge eingereicht, die in die gleiche Richtung zielen wie die geplante Initiative. Sie würden den Bau von Stauseen in geschützten Gletscherrückzugsgebieten möglich machen.

Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, steckt hinter den Anträgen eine bisher unbekannte «Allianz für Versorgungssicherheit». Diese kam im Januar in Bern erstmals zusammen – auf Einladung der PR-Agentur Furrerhugi. Die Versorgungssicherheit sei heute nicht gewährleistet, heisst es in einem Dokument, das in der Sitzung besprochen wurde. «Organisierte Spezialinteressen» von linken Parteien würden die Energiediskussion dominieren. Die Teilnehmer der Runde waren sich einig: Die Energiewende ist nur durch Abstriche beim Umweltschutz durchführbar. Dessen Lobby dürfte das nicht gefallen.

Oberster Gesundheitsdirektor, Lukas Engelberger, im Gespräch

Er wurde zum Gesicht der Pandemie, zum Vermittler zwischen Bund und Kantonen: Lukas Engelberger, Gesundheits­direktor der Stadt Basel und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), steht seit zwei Jahren im Rampenlicht. Schulter an Schulter mit Gesundheitsminister Alain Berset erklärte er die Schweizer Corona-Politik, verteidigte Massnahmen oder Lockerungen.

Im grossen SonntagsBlick-Interview gibt er sich nachdenklich und selbstkritisch: «Wir müssen uns heute eingestehen, dass wir zeitweise zu wenig getan haben. In der ersten Welle, im Februar 2020, als wir kaum etwas über das Virus wussten, waren wir noch gezwungen zu impro­visieren. Doch schon damals dämmerte uns eigentlich schnell, wie gefährlich diese Pandemie ist. Dennoch agierte die Schweiz ein paar Monate später zu zögerlich.»

Die 13'000 Todesopfer stimmen ihn nachdenklich – besonders, dass die Schweiz lange von strengeren Massnahmen absah, als mit der zweiten Welle im Herbst 2020 das grosse Sterben begann: «Das Leid, das diese Menschen und ihre Angehörigen erfahren mussten, ist schwer», sagt Engelberger. «Viele konnten nicht richtig Abschied nehmen, weil es die Pandemie nicht erlaubte. Das macht mich traurig.» Zudem sei der Übergang von der ausserordent­lichen Lage in die besondere Lage harzig verlaufen.