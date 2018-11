Unsere Gegner sprechen von einer SVP-Schlappe. Wir gönnen ihnen die Freude. Uns ging es immer um die Sache, die direkte Demokratie. Und die hat gewonnen. All jene, die im Abstimmungskampf ihren Wert betonten, können schon diese Woche den Beweis antreten, wenn es um das Rahmenabkommen und den UNO-Migrationspakt geht.

Albert Rösti: Ich habe mehr erhofft, aber nicht unbedingt erwartet. Die SVP war im Abstimmungskampf mit einer schier unschlagbaren Wucht aus dem gegnerischen Lager konfrontiert. Die Gegner sind dabei auf unsere Argumentationslinien umgeschwenkt. Ich erachte es als Erfolg, dass man dank der SVP so intensiv über die direkte Demokratie diskutiert hat. Und alle Seiten bekräftigten, wie sehr sie ihnen am Herzen liegt. Die Gegner haben plötzlich betont, dass die Bundesgerichtsentscheide von 2012 und 2015 nichts am Vorrang des Schweizer Rechts geändert haben. Wir werden genau darüber wachen, dass dies keine leere Behauptung bleibt.

Die SVP hat im Abstimmungskampf einen neuen Ton gepflegt, die Plakatkampagne war sehr zahm. Würden Sie das noch einmal so machen?

Nach der Durchsetzungsinitiative ist die SVP nun zum zweiten Mal in Serie mit einer Initiative an der Urne gescheitert. Dazu kommen erfolglose Referenden, etwa gegen die Asylreform oder die Energiestrategie 2050. Und Sitzverluste bei den Wahlen in verschiedenen Kantonen. Hat die SVP den Draht zum Volk verloren?

Die SVP hat die Abstimmungen über die Ausschaffungs- und die Masseneinwanderungsinitiative gewonnen, aber sie hat auch früher schon Initiativen verloren, etwa bei der Volkswahl der Bundesräte. In den Kantonen haben wir zudem auch viele Siege feiern können, etwa bei der Steuervorlage in Luzern oder beim Energiegesetz in Solothurn.

In den Kantonen gehört die SVP zu den Verlierern, sie hat 13 Sitze verloren seit Ende 2015.

Ja, 13 von 582. Rechnen sie mal die Verluste der CVP nach.