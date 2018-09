Über die Störung berichtet hatte am Samstagvormittag das Online-Portal 20min.ch. Kurz vor 13 Uhr gab Postfinance-Sprecher Johannes Möri Entwarnung. Der Fehler habe bei den Kärtchen gelegen und nicht bei den Automaten, sagte er auf Anfrage von Keystone-SDA.

In Internetkommentaren wurde die Störung mit einem Update des Systems verbunden. Ein Update sei dieses Wochenende zwar im Gang, sagte Möri dazu. Aber einen Zusammenhang mit der Störung könne er nicht bestätigen.

Die Störung konnte behoben werden. Bargeldbezüge mit der PostFinance Card sind wieder möglich, ebenso Warenbezüge. Kundinnen & Kunden, deren Karte am Geldautomaten eingezogen wurde, erhalten am Dienstag, 18.09.18, kostenlos eine neue Karte. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten.

Laut SRF wurden rund 4000 Karten an Automaten eingezogen. Betroffene sollen am Dienstag eine neue Karte zugeschickt erhalten, so Postfinance. (sda/nch)