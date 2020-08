(sat) Wie das Fedpol am Donnerstag mitteilt, hätten diese in ihren Funktionen bei der Postauto Schweiz AG das Bundesamt für Verkehr (BAV) über die effektiven Gewinne getäuscht. Dies um eine Kürzung der Abgeltung in den Folgejahren zu vermeiden. Das Fedpol kommt laut der Mitteilung zum Schluss, dass die Beschuldigten die Verfälschung von Rechnungen veranlasst oder zumindest geduldet haben beziehungsweise am Entscheid mitwirkten, die verfälschten Rechnungen dem BAV einzureichen.

