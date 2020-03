Population des Spitzmaulnashorns erholt sich leicht

Die Unterart des Diceros bicornis, das Südwestliche Spitzmaulnashorn, hat sich so weit erholt, dass es die Weltnaturschutzunion (IUCN) in ihrer aktualisierten Roten Liste der bedrohten Tiere von "gefährdet" auf Kategorie "potenziell gefährdet" herabstufte. Die Experten haben seit Dezember 2019 fast 4000 weitere Tier- und Pflanzenarten beurteilt. Insgesamt umfasst die Liste heute 116'177 Arten. 31'030 gelten als gefährdet, etwa 850 mehr als im Dezember.

Die Erholung des Spitzmaulnashorns zeige, dass Schutzanstrengungen funktionierten, sagte die amtierende IUCN-Generaldirektorin Grethel Aguilar. In den Bemühungen nachzulassen wäre aber gefährlich, meinte sie: "Wilderei und illegaler Handel bleiben akute Bedrohungen." Wichtig sei es, dass die ortsansässige Bevölkerung an Schutzprogrammen beteiligt sei und davon profitiere.

Die Weltnaturschutzunion, die 1300 Mitglieder hat, wehrte sich im Februar gegen Vorwürfe, sie stehe unter ungebührlichem Einfluss von Trophäenjägern oder Herstellern etwa von Lederwaren. Vertreter von Jagdverbänden versuchten in einflussreichen IUCN-Gremien, Jagdrechte auch bei bedrohten Arten auszuweiten, hiess es im einem Artikel der Webseite Buzzfeed. Der Verband teilte dazu mit, dass gut regulierte Jagd eine positive Rolle beim Naturschutz spiele. So könnten mit dem Geld aus Jagdlizenzen Wildhüter engagiert werden, die Bestände schützen.

Hornpulver als imaginäres Krebsmedikament

Gefährdet ist auch das Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum). Zwar gibt es davon mehr Exemplare als vom Spitzmaulnashorn, aber der Rückwärts-Trend ist bedrohlicher. Zwischen 2012 und 2017 ist die Anzahl Breitmaulnashörner laut IUCN um 15 Prozent auf 18'000 gesunken. Damit sei das Wachstum der Population in den fünf Jahren davor praktisch zunichte gemacht worden. Problematisch sei vor allem die Wilderei im Kruger-Nationalpark in Südafrika, wo die grösste Population zuhause ist. Das nördliche Breitmaulnashorn sei womöglich in der Wildnis bereits ausgestorben, wird vermutet.

Das Breitmaulnashorn sei bei Wilderern begehrter als das Spitzmaulnashorn, weil es ein grösseres Horn habe, so die IUCN. Das Horn gilt gerieben beispielsweise in Vietnam als Heilmittel gegen Krebs, obwohl es dafür keinerlei medizinische Hinweise gibt. Während 2015 nach Schätzungen noch etwa 1450 Nashörner gewildert wurden, waren es 2018 noch knapp 900, so die IUCN. Vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr deuteten auf einen weiteren Abwärtstrend.

STRENGE SPERRFRIST 14:00 BEACHTEN!