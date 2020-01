Pollen statt Schnee: Im Mittelland blüht bereits die Hasel

Auch die Sonne schien öfters als sonst. So dürfte gemäss Meteonews bis Donnerstag verbreitet schon die sonst für den gesamten Januar zu erwartende Sonnenscheindauer erreicht werden. Dagegen gab es bisher kaum Niederschläge, an mehreren Messstationen wurde bisher gar kein Regen oder Schnee registriert:

(rwa/fmü) Die erste Januar-Hälfte war deutlich zu mild, kaum nass und von überdurchschnittlicher Sonnenscheindauer geprägt. Das schreibt Meteonews in einer Medienmitteilung. Die durchschnittlichen Temperaturen im Flachland liegen bis jetzt 1,5 bis 2 Grad über dem langjährigen Januarmittel von 1981 bis 2010.

Pollensaison bereits gestartet

Auch die Natur reagiert auf das milde Wetter. So setzen erste Kätzchen bereits jetzt Hasel- und Erlenpollen in die Luft. Bei Sonnenschein und Temperaturen über 5 Grad geben die Einzelsträucher Pollen ab. Das bestätigen Messungen von MeteoSchweiz, wie das aha! Allergiezentrum Schweiz am Montag mitteilte.