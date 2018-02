Der Unfall geschah am frühen Nachmittag während einer Fortbildung der Polizeikräfte des 5. Bezirks in Giubiasco TI. Zum Zeitpunkt des Unfalls fanden Prüfungen für die Polizeiorgane statt. Der Polizist verletzte sich dabei mit seiner Dienstwaffe am Kopf.

Die Verletzungen seien schwerwiegend, jedoch nicht lebensgefährlich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Informationen zum Hergang des Unfalls verweigerten die Staatsanwaltschaft und die Polizei des Kantons Tessin am Dienstagabend.