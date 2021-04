Polizeieinsatz BAG-Beamter isoliert: Verdächtige Substanz gefunden – Polizei vor Ort Ein Mitarbeiter des Bundesamt für Gesundheit in Liebefeld bei Bern wurde isoliert, da er in Kontakt mit der Substanz gekommen sein könnte. Es ist nicht der erste Vorfall. Das BAG erlebt wegen der Corona-Pandemie starke Anfeindungen.

Am Dienstag um 10.15 Uhr ist bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung eingegangen im Zusammenhang mit einer verdächtigen Substanz beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Liebefeld bei Bern. Ein Angestellter in der BAG-Zentrale musste isoliert werden.

Derzeit sind Feuerwehr und Spezialisten der Polizei im Einsatz, sagt Patrick Jean von der Medienstelle der Kapo Bern. Mehr könne er nicht sagen, weil der Einsatz noch im Gang sei. Man versuche herauszufinden, um was für eine Art Substanz es sich handle.

Das Gebäude des Bundesamts für Gesundheit in Bern: Wegen einer «unbekannten Substanz» wurden die Mitarbeitenden evakuiert. Keystone

Schon im Februar mussten die Polizei und die Feuerwehr zum BAG-Sitz ausrücken wegen einer «unbekannten Substanz». Der Einsatz entpuppte sich als Fehlalarm, wie der Tages-Anzeiger berichtete. Wegen seiner zentralen Rolle in der Pandemiebekämpung sei das BAG seit Monaten im Fokus. Der BAG-Hauptsitz steht seit letztem Dezember unter Polizeischutz, weil Drohungen gegenüber dem Amt zugenommen hätten.

Update folgt...