Dann reiste am Dienstag eine Delegation der Belegschaft nach Zürich, um mit der Führung der Nachrichtenagentur zu verhandeln. Ihre drei Kernforderungen: Die Anzahl Kündigungen soll reduziert und die Kündigungsfrist um zwei Monate aufgeschoben werden. Zudem soll im Sozialplan mehr Geld für Entlassene vorgesehen werden, damit über 60-Jährige, langjährige Mitarbeiter nicht plötzlich stempeln gehen müssen.

Weiterverhandeln oder streiken?

Zu den Verhandlungen hüllen sich sowohl der Verwaltungsrat als auch die Redaktionskommission in Schweigen. «Die Atmosphäre war positiv und konstruktiv», sagt Unternehmenssprecher Iso Rechsteiner bloss. Klar ist: Am Mittwochabend wird die SDA-Belegschaft entscheiden, ob sie am Donnerstag weiterverhandeln oder erneut in den Streik treten will.