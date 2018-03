Mit starkem Südföhn sind die Temperaturen am Donnerstag beispielsweise in Giswil OW auf frühlingshafte 18 Grad gestiegen und auch in Schwyz wurden 17 Grad gemessen, wie der Wetterdienst MeteoGroup mitteilte.

Der Föhn stürmte in Melchsee-Frutt OW mit Böen von bis zu 145 Kilometern pro Stunde (km/h). In Brülisau AI wurden orkanartige 139 km/h und in Interlaken BE 104 km/h gemessen.

Für das Wochenende bis Anfang nächster Woche wird massiv kältere Luft aus Nordrussland in der Schweiz erwartet. Damit steht nach Ende Februar ein weiterer ziemlich heftiger Kälteeinbruch bevor mit der fast kältesten Polarluft, die um diese Jahreszeit noch erwartet werden kann, wie Meteorologe Daniel Köbele sagt.

Ungewöhnlich für Mitte März werden im Osten und in den Voralpenregionen zumindest vereinzelt nochmals Eistage erwartet. Möglicherweise kann am Sonntag auch in tieferen Lagen eine dünne Neuschneeschicht die Landschaft überziehen.