PODCAST Von Fernweh bis Flugscham: Wie verändert sich der Tourismus in der Schweiz? Es ist Reisezeit, Herr und Frau Schweizer zieht es in die Ferne. Umgekehrt entdecken neue Reisegruppen die Schweiz. Die Touristik-Branche reagiert mit Nachhaltigkeitsversprechen und Spektakel auf den Berggipfeln. Wie geht das zusammen?

Endlich darf man wieder reisen, und das wird auch getan. Die Touristinnen und Touristen kehren in die Schweiz zurück, doch es sind andere als noch 2019, vor der Pandemie. Insbesondere Reisende aus den USA entdecken die Schweiz und haben neue Gewohnheiten und Ansprüche mit im Gepäck.

Im Sommer wird in der Schweiz wieder Englisch gesprochen, stellte Wirtschaftsredaktor Stefan Ehrbar fest. Touristen aus den USA sind in Scharen zurück und stellen Rekorde auf. Sie bereisen das Land oft mit dem Zug und geben viel Geld aus.

Die Touristik-Branche reagiert auf die sich veränderten Ansprüche mit besonderen Angeboten in den Bergregionen. Doch wie gehen solche Fernreisen mit den neuen Anforderungen an die Nachhaltigkeit zusammen? Was heisst überhaupt nachhaltiges Reisen?