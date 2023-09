PODCAST «Hinter der Schlagzeile» Über 1000 Fälle: Die systematische Vertuschung der katholischen Kirche Die Universität Zürich hat eine systematische Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch die katholische Kirche aufgedeckt. Wie reagiert die Kirche auf diese Enthüllung?

Es sind erschreckende Zahlen, die die Universität Zürich liefert. In ihrem «Pilotprojekt zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts» deckt ein Forschungsteam über 500 mutmassliche Täter und über 900 Opfer der katholischen Kirche auf.

Opfer und Täter seien vor allem im Bereich der Seelsorge aufeinandergetroffen. Dort, wo die Abhängigkeit sowie das Machtgefälle am grössten ist. An der Pressekonferenz am Dienstag seien auch Opfer anwesend gewesen, berichtet Reporter und Bundeshauskorrespondent Kari Kälin. Es gab Tränen.

Wie reagiert die katholische Kirche jetzt? Und wie glaubhaft sind die angekündeten Bemühungen nach dem medialen Druck?