PODCAST «Hinter der Schlagzeile» Treffen mit einem Entführer: Ex-Mitglied eines weissrussischen Mordkommandos erzählt Juri Garawski war an Entführungen durch Alexander Lukaschenkos Regime beteiligt. Unsere Reporter haben ihn getroffen und berichten von dieser spannenden Recherche.

Wenn in Weissrussland Oppositionelle verschwanden, hatte auch er seine Finger mit im Spiel: Juri Garawski half mit, drei Regierungsgegner zu entführen. Alle drei wurden schliesslich erschossen. Am Dienstag, 19. September, steht Garawski in St. Gallen vor Gericht.

Im Zentrum steht die Ermordung von Juri Sacharenko im Jahr 1999: ehemaliger Innenminister von Weissrussland und Lukaschenko-Gegner. Garawski hat den ganzen Hergang dieses Mordes beschrieben. Es sind Aussagen, die es in dieser Form noch nie gab.

«Ist Garawski Täter, Opfer oder gar ein Held?», fragen sich die CH-Media-Journalisten Andreas Maurer und Olga Kuck, nachdem sie den Angeklagten im Asyl getroffen haben. Wie viel Reue verspürt er wirklich und wie schwer ist es, bei einem solchen Treffen die journalistische Distanz zu wahren?