PODCAST Trigger-Thema «Gendern»: Wie viel Emotionalität verdient die Debatte? Der Rechtschreiberat hat sich gegen eine Gendern-Pflicht ausgesprochen. Aber damit ist aber noch lange keine Ruhe in die Diskussion eingekehrt, ganz im Gegenteil.

«Vorsicht: Trigger-Warnung». So müsste man eigentlich jeden Beitrag zum Thema Gendern oder Gender-Stern einführen. Die Debatte um die Gleichstellung der Sprache triggert enorm und stösst vielen Menschen sauer auf. Warum wird diese Debatte so emotional geführt?

«Wenn wir uns kontrollieren müssen in allem, was wir sagen, kommt nur noch Schrott raus», sagt CH Media-Kulturjournalist Julian Schütt. Unsere Lust am Ausdruck und die damit verbundene Kreativität darf unter einem Sprachdiktat nicht leiden.

Gleichzeitig ist für ihn aber klar: Die Mehrheit von uns findet Gendern legitim, will es sich aber nicht aufzwingen lassen. Warum also sprechen wir so viel übers Sprechen, wenn ein Grossteil die Debatte so ähnlich empfindet?