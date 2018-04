Imfeld spricht von einer «frappanten Rechtsungleichheit». Die Bundesrätin spiele eine eigenartige Rolle. «Netzsperren bei Casinos findet Frau Sommaruga gut, Netzsperren im Urheberrecht aber nicht. Das ist doppelzüngig.» Die Justizministerin begründet den Verzicht auf Netzsperren im Entwurf des neuen Urheberrechtsgesetzes damit, dass diese «nicht mehrheitsfähig» wären und die Informationsfreiheit einschränken würden. Das Geldspielgesetz sei ein Sonderfall.

Selbst Imfeld, der DJ Bobo seit 1989 als Geschäftspartner zur Seite steht, ist eigentlich kein Freund von Netzsperren. Als Unternehmer habe er ein liberales Staatsverständnis. Dennoch hat er den Branchenverbänden der Musik- und Filmindustrie geraten, bei einem Ja zum Geldspielgesetz die Forderung nach Netzsperren wieder in den politischen Prozess einzuspeisen. «Das ist in meinen Augen eine absolute Pflicht.» Die Rechtskommission des Nationalrates beginnt am 17. Mai mit ihren Beratungen des neuen Urheberrechtsgesetzes. Es bleibt Zeit, um das Resultat des Urnengangs zu berücksichtigen.

Kalkulierte Zurückhaltung

Die Verbandsvertreter der Musik- und Filmbranche selber halten sich im Abstimmungskampf zum Geldspielgesetz bewusst im Hintergrund. DJ-Bobo-Manager Imfeld findet das die richtige Strategie. «Wir können dabei nur verlieren – ob das Gesetz angenommen oder abgelehnt wird.»

So schätzt auch der Aargauer GLP-Nationalrat und Jurist Beat Flach die Situation ein: «Im Moment halten sich die Akteure in der Musik- und Filmbranche zurück, aber es ist spürbar, dass viele eine Netzsperre wollen.» Im Fall eines Ja rechne er in der Rechtskommission mit entsprechenden Anträgen. Die Argumentation werde in die Richtung gehen: «Warum schützt ihr Casinos, aber uns Künstler nicht?»