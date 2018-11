«Es war eine gute Gelegenheit, um gewisse Prinzipien in Erinnerung zu rufen, die mein politisches Engagement leiten und auch dasjenige der Genfer FDP», sagte Maudet und nannte insbesondere die Unschuldsvermutung als zentralen Wert.

In einer einstündigen Unterredung im Bundeshaus musste Maudet kritische Fragen zu seiner umstrittenen Reise nach Abu Dhabi sowie zu seinen Wahlspenden beantworten. Insbesondere dürfte auch die Frage zur Sprache gekommen sein, dass angesichts mehrere Un- und Halbwahrheiten, die Maudet verbreitet hat, nicht ein Rücktritt angezeigt wäre.

Ursprünglich wollte er der Einladung keine Folge leisten, nun kam er doch nach Bern. Am Nachmittag hat sich der Genfer FDP-Regierungsrat Pierre Maudet dem Parteivorstand der FDP Schweiz gestellt.

Druck gestiegen

In Krisenumständen sei es entscheidend, ruhig Blut zu bewahren und sich auf die etablierten Regeln zu verlassen, sagte er. Es sei die Parteibasis der Genfer FDP, welche das letzte Wort haben solle. «Wir müssen der Basis die Möglichkeit geben, sich zu äussern», sagte Maudet.

Nachdem sich das Parteipräsidium der Genfer FDP am Vormittag von Maudet abgewendet hatte, ist der Druck auf den einstigen Politstar nochmals merklich gestiegen. Der Präsident der Kantonalpartei, Alexandre de Senarclens, war ebenfalls an der Unterredung in Bern zugegen.