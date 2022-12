Pflege-Initiative Für die Umsetzung muss der abgelehnte Gegenvorschlag herhalten Mit der Annahme der Initiative stellt sich die Frage der Umsetzung. Anstatt neue Antworten zu erarbeiten, wollen die Initianten zusammen mit SP, GLP, Grünen und einem Teil der Mitte den abgelehnten Gegenvorschlag umsetzen. Dass dies zu Konflikten führt, ist absehbar.

Nun fängt die Arbeit erst an: Wie soll die Pflege-Initiative umgesetzt werden? Die Strategie der Initianten stösst auf Kritik. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Idee ist so simpel wie bestechend: Zur Umsetzung der Pflege-Initiative wollen die Initiantinnen in einem ersten Schritt den Gegenvorschlag ins Parlament bringen. Denn das abgelehnte Gegenprojekt ist ein fertig ausgearbeitetes Gesetz, das durch die Vernehmlassung ging und vom Parlament im März 2021 mit bloss einer Enthaltung und einer Gegenstimme gutgeheissen wurde. Die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte unterstützen alle Parteien. Solche Einigkeit findet sich selten in Geschäften der Gesundheitspolitik.

Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann (LU), Mitglied des Initiativkomitees, argumentiert: «Der Gegenvorschlag enthält einen wichtigen Teil der Initiative, die Ausbildungsoffensive von Pflegefachkräften.» Dieser sei unbestritten und lasse sich unverzüglich umsetzen. Das gebiete der gesunde Menschenverstand. Auch Ratskollegin Barbara Gysi (SP/SG) verlangt, dass nun rasch umgesetzt wird, was auf dem Tisch liegt.

Initianten wollen eine Abkürzung nehmen

Das Komitee will so Zeit gewinnen. Es spricht von einem zweistufigen, parallelen Vorgehen. Einerseits soll der Gegenvorschlag direkt vom Parlament abgenickt werden. Andererseits soll der Bundesrat zusätzlich einen Rahmen finden, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ausreichend Pflegepersonal auf allen Schichten bereitzustellen und eine angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen sicherzustellen. Wie während der Abstimmung ist für die Initianten nach wie vor klar: «Nur damit kann die Pflegequalität garantiert werden.»

Dieser Weg entspricht zwar nicht dem üblichen Vorgehen. Denn nach Annahme einer Initiative brütet der Bundesrat in der Regel einen Umsetzungsvorschlag aus. Der zuständige Gesundheitsminister Alain Berset erklärte denn auch, sein Departement werde nun einen Vorschlag ausarbeiten und dem Bundesrat alsbald präsentieren.

Doch liesse sich über eine parlamentarische oder eine Kommissionsinitiative das langwierige Prozedere umgehen.

Unklar, wie Arbeitsbedingungen verbessert werden sollen

Gewichtige Teile des Parlaments halten dieses Vorgehen indes für verkehrt. «Mit der Annahme der Initiative wurde der Gegenvorschlag abgelehnt. Jetzt haben wir eine neue Ausgangslage», sagt SVP-Nationalrat Thomas de Courten (BL). Das Parlament habe viel unternommen, um den Initianten den Gegenvorschlag schmackhaft zu machen. «Sie wollten ihn nicht.» Auch FDP-Nationalrat Matthias Jauslin (AG) erinnert daran, dass der Gegenvorschlag als Kompromiss entstand, um die Initianten zum Rückzug zu bringen. «Die Vorgaben der Initiative zur Ausbildung von Fachpersonal gehen deutlich weniger weit als der Gegenvorschlag.» Zudem stehe mit der Initiative die Frage im Raum, ob nun der Bund für die Ausbildung zuständig sein soll. Das wäre eine Kompetenzverschiebung weg von den Kantonen. «Das müssen wir diskutieren», ist Jauslin überzeugt.

Die Gesundheitskommissionen werden jedenfalls bald über diesen ersten Umsetzungsschritt diskutieren, entsprechende Vorstösse sollen nächste Woche eingereicht werden. Das ändert nichts am Auftrag des Bundesrats, eine Umsetzung der Initiative vorzuschlagen. Gerade beim zweiten Teil ist bis heute unklar, wie das Gesetz die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Löhne verbessern soll.

Die Initianten verweisen auf den Bundesrat. Thomas de Courten hält das Vorgehen auch aus taktischen Gründen für unklug. «Wenn wir zuerst den unbestrittenen Gegenvorschlag umsetzen, fehlt die Motivation, auch noch den zweiten Schritt zu machen. Dann hätten wir uns die Abstimmung sparen können.»