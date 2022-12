Gastkommentar Übergriffige Politiker: Ist die Schweiz überhaupt noch eine freie Marktwirtschaft? Wo sind die Liberalen? Die Schweiz ist eine freie Marktwirtschaft, zumindest im Prinzip. Doch an diesem Fundament wird derzeit kräftig gesägt, wie die immer häufiger werdenden Forderungen nach Staatsinterventionen zeigen. Unser Montags-Gastkommentar. Peter V. Kunz Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Staatlicher Schutzschirm für Stromkonzerne: Blick auf die Staumauer der Kraftwerke Zervreila GR (1. September 2020). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In der Schweiz haben wir eine freie Marktwirtschaft, zumindest im Prinzip. Der Staat stellt die Rahmenordnung für die Wirtschaft sicher, ist jedoch selber nicht wirtschaftlich aktiv, zumindest im Prinzip. Staatliche Eingriffe durch Regularien sowie Aufsichtsbehörden beschränken sich, zum Schutz etwa von Kunden oder von Investoren, auf das notwendige Minimum, zumindest im Prinzip. Über diese Prinzipien zum Verhältnis von Staat und Wirtschaft herrscht seit Jahrzehnten schon Einigkeit, zumindest im Prinzip.

Dass in Krisensituationen, beispielsweise in Kriegen, andere Regeln gelten (müssen), scheint wohl unbestritten. Im Zweiten Weltkrieg gab es Staatswirtschaften in allen Ländern, ebenso in der Schweiz. Unbesehen dessen können und dürfen Kriege nicht durch Ignorieren rechtsstaatlicher Grundsätze «gelöst» werden. Daran sollten Politiker denken, die momentan, nicht allein in der Schweiz, lautstark die «Enteignung» russischer Oligarchen zu Gunsten der Ukraine verlangen – Forderungen, die populär, indes in Rechtsstaaten unrealistisch sind.

Wie die Grossbanken so die Elektrizitätsunternehmen

Der Staat tritt immer wieder als «Notretter» auf, sei es für einzelne Unternehmen oder für Teile der Wirtschaft; als bekannte Beispiele in der Schweiz können die Rettung der Grossbank UBS im Jahr 2008 oder die Covid-19-Krise in jüngster Vergangenheit erwähnt werden. Dabei handelte es sich um unbestrittene staatliche Rettungsaktionen, zumindest im Prinzip. Doch für echte Liberale hat jede Medaille jeweils zwei Seiten, und es stellen sich Fragen: Gewöhnen wir uns allmählich an Staatsinterventionen, im Guten sowie im Schlechten? Entwickelt sich die Schweizer Wirtschaft immer mehr zu einer Staatswirtschaft?

Die Zurückhaltung von Politikern tendiert gegen Null. Dies wird nicht zuletzt ersichtlich in den letzten Wochen durch zwei Vorschläge, einerseits für die Schaffung eines «Schutzschirms» zu Gunsten von Stromunternehmen in der Krise und andererseits für die Errichtung einer Staatskontrolle zu Firmenübernahmen («Lex China»).

Die «systemkritischen Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft», also Alpiq, Axpo und BKW, sollen – ähnlich wie «systemrelevante Grossbanken» – durch den Bund finanziell «gerettet» werden (können), um in Krisen die Stromversorgung zu garantieren. Bei Liquiditätsproblemen stünden Bundesdarlehen, vorerst 10 Milliarden Franken, im Vordergrund. Solche Stromkonzerne dürften keine Dividenden mehr ausschütten und wären auskunftspflichtig.

Die Wirtschaft, die wir uns wünschen

Mit einem «Investitionsprüfgesetz» soll eine Bundesbehörde die Übernahme selbst von inländischen Privatunternehmen durch ausländische Investoren verhindern (können). Zahlreiche Punkte im Vorentwurf bleiben offen oder unklar und werden an den Bundesrat und weitere Bundesbehörden delegiert. Beamte entscheiden: «L’État c‘est l‘État».

Es gibt zwar, selbst für echte Liberale, für beide Staatsinterventionen mehr oder weniger gute Gründe, zumindest im Prinzip. Auf der einen Seite würde mit einem «Rettungsschirm», der eine staatliche Mitsprache sicherstellt, nur eine Tatsache offen deklariert: Dass der Bund keinen grossen Elektrizitätskonzern in Konkurs gehen lässt. Auf der anderen Seite sehen die meisten Länder staatliche Investitionskontrollen für ausländische Firmenübernahmen vor, das heisst die Schweiz folgt einem internationalen Trend.

Was mir heute fehlt, ist eine ernsthafte gesellschaftliche Debatte, denn «1.- August-Reden» von Politikern reichen längst nicht aus. Fragen wir uns: Wollen wir eine Staatswirtschaft? Was darf, kann und soll der Staat tun (und was eben nicht)? Welche Wirtschaft wünschen wir uns? Wollen wir eine «Vollkaskogesellschaft», staatlich abgesichert? Und wie steht es schliesslich um die Verantwortung und die Verantwortlichkeit des Einzelnen? Zu solchen Fragen sollten wir gemeinsame Antworten finden, zumindest im Prinzip.