Pendlerverkehr Technische Störung bei der SBB: Billettkauf eingeschränkt Die SBB kämpfen am Donnerstagmorgen mit einer technischen Störung beim Billetkauf via App. Die Dauer der Störung ist unbekannt.

Nichts geht mehr: Störung auf der SBB-App. Keystone

Ausgerechnet im Morgenverkehr: Wer via SBB-App Billett kaufen will, braucht Geduld. Eine Störung verhindert, dass das Billett angezeigt wird. Auch auf der Website gibt es Probleme. Einzige Möglichkeit bleibt der Kauf am Schalter. Wie lange die Störung anhält ist nicht bekannt. (zen)

Update folgt...