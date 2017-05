Verletzt wurde niemand. Der Steinschlag ereignete sich noch vor der geplanten Öffnung der Strasse um 11 Uhr, wie ein Sprecher der Urner Baudirektion auf Anfrage sagte. Er bestätigte entsprechende Medienberichte.

Wann die Strasse geräumt und wieder geöffnet werden kann, ist offen. Am Freitag soll sie den ganzen Tag geschlossen bleiben. Ein Geologe analysiert in dem Gebiet die Situation. Am Morgen herrschte Regen und schlechte Sicht.