PARTEICHEF Neuer FDP-Präsident: Der Weg für Thierry Burkart ist frei Mögliche Mitbewerber des Aargauer Ständerates haben sich zurückgezogen. Nun muss Burkart nur noch erklären, dass er antritt.

Tritt wahrscheinlich die Nachfolge Petra Gössis an: Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart. Peter Schneider / KEYSTONE

Nationalrätin Jacqueline de Quattro (VD) erklärte ihren Verzicht am Donnerstag. Die Ständeräte Johanna Gapany (FR) und Damian Müller (LU) taten dasselbe am Freitag. Es erscheint darum als wahrscheinlich, dass der Nachfolger Petra Gössis im Amt des FDP-Präsidenten Thierry Burkart heissen wird.

Der Aargauer Ständerat hat zwar bisher nicht bekannt gegeben, ob er sich als Parteipräsident bewirbt. In der FDP gilt es aber als ausgemacht, dass Burkart antritt. Die Meldefrist für Kandidaten läuft am Sonntag ab – erst um Mitternacht, wie Saskia Schenker, die Präsidentin der Findungskommission, betont.

Ruedi Noser stellt in Abrede, dass er ins Rennen steigen wird

Nationalrat Marcel Dobler (SG) signalisierte sein Interesse am Amt; er will die Partei zusammen mit einer Parlamentarierin aus der Romandie führen. Jacqueline de Quattro und Johanna Gapany sind nun aber nicht interessiert. Und unter Freisinnigen stösst die Idee eines Co-Präsidiums zunehmend auf Kritik. Dobler will am Montag erklären, ob er nun alleine ins Rennen steigt oder sich zurückzieht.

Der Unternehmer wird wie Burkart dem rechten Flügel der FDP zugeordnet. Es wäre eine Überraschung, wenn sich die beiden konkurrieren würden im Kampf um das oberste Parteiamt.

Skepsis im linksliberalen Flügel der FDP

Die Reaktionen auf den möglichen neuen Parteipräsidenten Thierry Burkart fallen gemischt aus. Mehrere freisinnige Parlamentarier attestieren ihm, dass er vor Leuten und vor Kameras überzeugend auftrete, dass er zugänglich sei, strategisch denken könne und die wichtigen politischen Dossiers sehr gut kenne. «Wenn er das schwierige Amt auf sich nimmt, muss man ihm dankbar sein», sagt ein Nationalrat.

Vor allem Exponenten des linken Parteiflügels halten Burkart hingegen dessen Engagement gegen den EU-Rahmenvertrag und das CO 2 -Gesetz vor. Seine anfängliche Unterstützung für Parteipräsidentin Petra Gössi habe sich mit der Zeit in eine eigentliche Rivalität verwandelt. Und Burkart reagiere manchmal dünnhäutig, wenn ihn jemand kritisiere.

Erklärt seinen Verzicht: der Luzerner Ständerat Damian Müller. Urs Flüeler / KEYSTONE

Im linken Parteiflügel hoffte man, dass Damian Müller oder Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (SG) gegen ihn antreten würden. Beide wollen aber nicht. Dann machte das Gerücht die Runde, dass Ständerat Ruedi Noser (ZH) eine Kandidatur prüfe. Er teilt jedoch auf Anfrage mit, dass er sich zu keinem Zeitpunkt eine Kandidatur überlegt habe.

Am 2. Oktober besteigt Burkart wohl den freisinnigen Thron

In den vergangenen Tagen war dann zu hören, dass Nationalrat Philippe Nantermod (VS) bearbeitet werde. Er zeigte sich zunächst nicht uninteressiert am Amt des Parteichefs, verwies aber auf seine Aufgaben als junger Vater. Die Versuche, Nantermod doch noch zu einer Kandidatur zu bewegen, waren nicht erfolgreich. «Ich bin nicht Kandidat», teilte er am Freitagabend mit.

Es sieht darum ganz danach aus, dass der 45-jährige Thierry Burkart bald die FDP anführt. Die freisinnigen Delegierten wählen ihren Präsidenten am kommenden 2.Oktober. Wer ihm wohlgesinnt ist, traut Burkart zu, dass er auf die linksliberalen Kritiker zugeht und sie in die Parteiarbeit einbindet.