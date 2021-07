Keystone-SDA

Partei-Jubiläum Ironische Geburtstagsfeier vor chinesischer Botschaft in Bern Am 1. Juli 2021 ist das 100-Jahre-Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas. Mit einer Aktion in Bern prangerten tibetische Aktivisten die chinesische Regierung an.

Der Verein Tibeter Jugend in Europa wollte am Donnerstagvormittag der chinesischen Botschaft einen Geburtstagskuchen überreichen. Vorher brachten die rund 16 Aktivistinnen und Aktivisten Plakate und 100 rote Ballone am Absperrgitter an.

Sie wollen damit an die «100 blutigen Jahre» erinnern, wie die Präsidentin des Vereins gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Anthony Anex / EPA

Der Kuchen ist mit Grabkreuzen verziert, die die Morde darstellen sollen, welche die chinesische Regierung in den letzten 100 Jahren begangen hätte, wie der Verein in einem Communiqué schreibt.