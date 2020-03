Parlamentarier wollen keine Corona-Pause im Parlamentsbetrieb

Bereits am Mittag hatte das Parlamentsbüro erklärt, dass die Sitzungen weitergehen könnten. In verschiedenen Staaten, darunter Iran, Italien und Frankreich war es zuvor zu Infektionen im Parlamentsbetrieb gekommen. Das soll in der Schweiz nicht passieren, erklärte Nationalratspräsidentin Isabelle Moret. Man wasche sich die Hände und übe sich in Eigenverantwortung.