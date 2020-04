Parlamentarier drängen im Eiltempo auf Millionenpaket für die Kitas

Noch keine zwei Wochen ist es her, da musste Sozialminister Alain Berset (SP) im Bundesrat eine empfindliche Niederlage einstecken: Eine bürgerliche Mehrheit unter seinen Regierungskollegen wollte nichts von Bersets Idee wissen, per Notrecht eine finanzielle Unterstützung in der Gesamthöhe von knapp 200 Millionen Franken für die Kindertagesstätten (Kitas) zu ermöglichen. Weil das Vorhaben chancenlos war, zog Berset den Antrag für die Bundesratssitzung vom 3. April zurück.

Hintergrund von Bersets gescheitertem Antrag: Vielen Kitas drohen bei einer längeren Dauer der Corona-Epidemie die finanziellen Reserven auszugehen. Gehen reihenweise Kitas Konkurs, so fehlen in der mit viel Anschubfinanzierung der öffentlichen Hand aufgebauten ausserfamiliären Betreuungsstrukturen plötzlich die nötigen Kapazitäten. Aus der Coronakrise drohe in der Schweiz eine «Betreuungskrise» zu werden, schrieb der Dachverband Kibesuisse als Reaktion auf das bundesrätliche Nein zum Hilfspaket in einer Medienmitteilung.