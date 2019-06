Geht es nach der Europäischen Union, soll es schnell gehen. Bis am Dienstag will Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die verbliebenen Differenzen mit der Schweiz für einen Abschluss des Rahmenabkommen aus dem Weg räumen. So hat er es diese Woche im Brief an Bundespräsident Ueli Maurer formuliert.

Der Ständerat will hingegen nichts überstürzen. Gestern hat er eine Motion für weitere Abklärungen gutgeheissen. «Nun kann man ja sagen, der Herrgott habe ja auch die Welt in sieben Tagen erschaffen, dann müsse es ja wohl auch möglich sein, ein bilaterales Abkommen innerhalb von sieben Tagen zustande zu bringen», sagte der Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischof. «Ich überlasse es Ihnen, zu beurteilen, wie realistisch diese Zeitvorgabe des EU-Kommissionspräsidenten ist.»

SP-Präsident Christian Levrat nahm diese Beurteilung sogleich vor. «Ich glaube, niemand denkt ernsthaft daran, dass wir bis am Dienstag einen neuen Abkommenstext haben werden», sagte der Freiburger Ständerat. Eventuell werde man sich bis Dienstag auf einen Fahrplan für das künftige Vorgehen einigen können.