Zum Beispiel Grüze. So heisst das Winterthurer Quartier, das ausserhalb der Region kaum jemandem ein Begriff ist. In diesen Tagen aber ist Grüze mehr als ein Stadtteil: nämlich ein Synonym dafür, wie regionalpolitische Befindlichkeiten die Schweizer Verkehrspolitik noch immer durchdringen können. Einst geprägt von grauen Industriebetrieben, gehört das Quartier mit dem vieldeutigen Namen heute zu den am schnellsten wachsenden in Winterthur. Deshalb wollen der Stadtrat und der Zürcher Regierungsrat den Bahnhof Grüze ausbauen, er soll eine zusätzliche Haltekante bekommen. Am Dienstag erhörte der Nationalrat die Wünsche. Die grosse Kammer nahm das Projekt «Grüze Nord» doch noch in den sogenannten Ausbauschritt 2035 auf – nachdem der Bundesrat und der Ständerat dieses zuvor als weniger dringlich eingestuft hatten. Die grössten Brocken im Ausbauschritt 2035 – hier wird für den dichteren Fahrplan gebaut:

Die Politik rührt mit der grossen Kelle an, wie so oft, wenn es um den Verkehr geht. 11,9 Milliarden Franken wollte der Bundesrat ursprünglich bis 2035 in den Ausbau des Bahnverkehrs stecken. Auf seiner Liste stehen über 200 Massnahmen, viele davon betreffen die Ost-West-Achse zwischen Genf und St. Gallen. Die Projekte schaffen zusätzliche Kapazitäten und ermöglichen dichtere Fahrpläne. Bis in 15 Jahren sollen die Züge im Fernverkehr auf allen Strecken mindestens im Halbstundentakt fahren. Eine deutliche Entlastung erhofft sich der Bundesrat etwa vom neuen Viertelstundentakt zwischen Zürich und Bern. Im März setzte der Ständerat weitere Projekte auf die Liste und stockte das Budget um 919 Millionen Franken auf. Das Stöckli beschloss unter anderem, die Projektierung des Durchgangsbahnhofs Luzern und das Herzstück der trinationalen S-Bahn Basel in die Vorlage aufzunehmen. Und nun hat der Nationalrat nochmals 69 Millionen Franken draufgelegt – zum Gesamtpaket sagte er einstimmig Ja. Neben der Erweiterung in Winterthur Grüze kam auch ein Bahnhof im Norden Thuns neu ins Programm. Die Vorlage geht jetzt zurück an den Ständerat. Das Parlament hat, Stand heute, das Budget für den Ausbauschritt von 11,9 auf 12,9 Milliarden Franken erhöht. Üppig dotierte Geldtöpfe So weit, so kostspielig. Die Geldtöpfe sind üppig dotiert, Politiker sprechen von «institutionalisierten Finanzquellen». Die Mittel für den Ausbau stammen aus dem Bahninfrastrukturfonds, der durch Steuerquellen stetig gespeist wird. Dass neue Schienen gelegt und neue Bahnhöfe gebaut werden, dagegen hat an sich niemand etwas einzuwenden. Der Personenverkehr auf der Schiene soll in den nächsten 20 Jahren um 51 Prozent zunehmen, der Güterverkehr um 45 Prozent. Von «gewaltigen Wachstumszahlen» spricht der Bundesrat. Die Frage ist bloss: Welcher Logik gehorcht der Ausbau? Im Strudel regionaler Befindlichkeiten geht oft vergessen, dass die Verkehrsmilliarden nicht nach Giesskannenprinzip verteilt werden, nicht mehr. Der Bund hat seine Planung neu rollend ausgerichtet. Und nun werden auch Siedlungsstrategien berücksichtigt, raumplanerische Aspekte erhalten mehr Gewicht. Beim aktuellen Ausbauschritt wird das Verfahren erstmals durchgespielt. Massgeblich sind nicht mehr allein die Wunschliste einzelner Regionen oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ausgebaut wird vorrangig dort, wo die Strecken chronisch überlastet sind; dort, wo die Bahnhöfe aus allen Nähten platzen. Das Bahnnetz soll gerüstet sein für die Nachfrage im Jahr 2035.

In der Praxis funktioniert das so: Zuerst melden Kantone und Bahnunternehmen dem Bund ihre Wünsche, dann werden diese zu sogenannten Modulen gebündelt und schliesslich bewertet. Das Bundesamt für Verkehr operiert quasi aus der Vogelperspektive. Es plant über die Gärtchen einzelner Regionen hinweg und setzt Prioritäten. Viel Geld geht nach Zürich Das stärkste Wachstum wird im Raum Zürich erwartet. Hier wohnen und arbeiten schon heute am meisten Menschen, bis 2040 soll sich die Nachfrage auf der Schiene verdoppeln. Entsprechend plant der Bund hier die grössten Investitionen. Rund 4,5 Milliarden Franken sollen in die Region fliessen, in ein weiteres Gleis in Zürich Stadelhofen ebenso wie in den Brüttenertunnel oder einen dichteren S-Bahn-Fahrplan. Fast alle Wünsche seien berücksichtigt worden, jubelte der Zürcher Regierungsrat. Nur für einen reichte es nicht: den Ausbau in Winterthur Grüze. Die Aufnahme in den Ausbauschritt 2040 reiche aus, entschied der Bundesrat. Davon unbeeindruckt, konzentrierten die Zürcher Vertreter ihre Kräfte darauf, dass es mit Grüze trotzdem noch klappt. Sie sprachen in Bern vor, zitierten Studien und munitionierten Parlamentarier auf. Bald war das Projekt wieder im Rennen.

