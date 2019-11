Parallelen zum Fall «Carlos»: Ein Verwahrter erzählt, weshalb er die Therapie verweigert

Maik B. tritt in den Besucherraum der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Er begrüsst die Reporter mit einer so lauten Stimme, dass die anderen Insassen ihre Gespräche mit Angehörigen und Anwälten unterbrechen. Auf den ersten Blick wirkt Maik B. hart mit seiner Glatze und seinem Drachentattoo am Hals.

Mit der Geduld eines Mannes, für den die Zeit eine andere Bedeutung hat als für normale Menschen, wartet er, bis der Fotograf mit den Lichtverhältnissen zufrieden ist. Er habe nichts zu verbergen, man dürfe auch sein Gesicht sehen, sagt er. Nur seinen Nachnamen solle man abkürzen, damit seine Familie nicht unter seinem Image leide.

Wenn Maik B. am Fenster des Besucherraums steht, seine knochigen Finger auf den Rahmen legt und in die für ihn unerreichbare Ferne starrt, entsteht der zweite Eindruck. Ein zerbrechlicher. Maik B. hatte schon immer zwei Gesichter, wie seine Geschichte zeigt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Fall «Carlos»

Im Leben von Maik B. gibt es Parallelen zum Fall «Carlos». Schon als Kind wurde er kriminell. Auch er galt in der Schule als intelligent, doch sie interessierte ihn nicht. Auch er ist ein Serientäter, der viele relativ leichte Delikte begangen hat, deshalb aber länger sitzt als jemand, der nur eine einzige schwere Tat wie eine Vergewaltigung verübt hat.

Auch Maik B. ist renitent und verweigert sich einer Therapie. Und deshalb könnten die beiden Geschichten auch ähnlich weiter gehen. Mike B. wurde ebenfalls anfangs nur zu einer kleinen Verwahrung verurteilt. Doch weil er mit dem Therapeuten nicht kooperierte, wandelte das Gericht die Massnahme in eine ordentliche Verwahrung um. Dies droht auch im Fall «Carlos». Die Verwahrung ist nicht mehr befristet, sondern dauert oft lebenslänglich. Die Geschichte von Maik B. veranschaulicht deshalb auch, wie der Massnahmenvollzug funktioniert.

Zuerst muss aber noch der grosse Unterschied zum Fall «Carlos» erwähnt werden. Maik B. ist ein freundlicher Gefängnisinsasse. Die Führungs- und Arbeitszeugnisse über ihn fallen positiv aus. Schwere Verstösse gegen die Hausordnung sind keine aktenkundig, einzig wegen Drohungen gegen pädophile Mitinsassen ist er negativ aufgefallen. Weil Maik B. hinter Gittern nicht als Gefahr gilt, darf er sich im Besucherraum frei bewegen und wird mit seinen Gästen in einem Nebenzimmer alleine gelassen.

In Freiheit wäre die Situation gemäss dem Gutachter eine andere. Die kurzfristige Rückfallgefahr für weitere Gewaltstraftaten wird auf 55 Prozent eingestuft. Im Fall «Carlos» beträgt sie 76 Prozent. Die Verwahrung ist eigentlich als Ultima Ratio definiert, die nur zur Anwendung kommt, wenn alles andere nichts nützt. Die meisten Verwahrten sind deshalb über 50. Mit seinen 38 Jahren ist Maik B. einer der Jüngsten.

Mit 18 sass er zum ersten Mal im Gefängnis. Mit 22 Jahren wurde er zum zweiten Mal und mit 29 zum dritten Mal verurteilt. Die Delikte ähneln sich: Diebstähle, Raubüberfälle, Erpressungen. Das Delikt, wegen dem Maik B. nun im Gefängnis sitzt, ist bizarr: Mit einer Schrotflinte ballerte er in Biel in den Nachthimmel und stahl betrunken Weihnachtsgegenstände. Als die Polizei aufkreuzte, raste er mit einem platten Pneu durch die Strassen von Biel, ohne Licht und ohne Führerausweis. Die Freiheitsstrafe betrug nur 30 Monate. Doch als Verwahrter sitzt Maik B. nun für unbefristete Zeit in Zelle 344.

Ein Berufsverbrecher, der keinen Beruf hat

In den Gerichtsurteilen wirken die Delikte dilettantisch. Wenn Maik B. aber ins Reden kommt, klingt seine Geschichte heldenhaft. Er sagt: «Ich war ein Berufsverbrecher.» Ihn habe die Welt des organisierten Verbrechens fasziniert, in die er einen kleinen Einblick erhalten habe. Bei ihm habe man früher alles Mögliche bestellen können, etwa eine Lieferung Playstations, und er habe die Ware beschafft. Es sein ein Doppelleben gewesen. So habe er seiner Familie bei einem Umzug geholfen und am Morgen danach den nächsten Einbruch geplant. Auf die Frage, ob er seine Taten nicht glorifiziere, reagiert er zuerst unwirsch, doch dann räumt er ein: