Pandemie nicht gleich Epidemie: Versicherungen wollen nicht zahlen

«Es braucht eine Kehrtwende», fordert Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in der SRF-Radiosendung «Espresso». Der Grund: Auf der Gastrosuisse-Geschäftsstelle häufen sich Klagen von Restaurant-Betreibern, die von ihren Versicherungen kein Geld erhalten, obwohl sie extra eine Epidemien-Versicherung abgeschlossen hatten. Die Begründung der Versicherungen ist laut Platzer, dass es sich bei der Coronakrise nicht um eine Epidemie, sondern eine Pandemie handle. Dem hält Platzer entgegen, dass der Bundesrat nach Epidemiengesetz handle.

Takashi Sugimoto, Mediensprecher des Schweizerischen Versicherungsverbandes, verweist auf die jeweiligen Policen. Falls dort zwischen Epidemie und Pandemie unterschieden werde, sei die Rechtslage eindeutig.

Genau dies ist bei vielen Versicherern der Fall, so etwa bei der Axa. «Vorbehalten bleibt der Ausschlussgrund in den jeweils gültigen Versicherungsbedingungen für Schäden infolge von Krankheitserregern, für welche national oder international die WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten», ist auf deren Infoseite zu lesen. Die Pandemiestufe 6 hat die WHO am 11. März verkündet.

Damit nicht genug. Der Vorbehalt greift bei der Axa auch bei anderen Versicherungen, etwa bei der Krankenversicherung: Hier schliessen die allgemeinen Geschäftsbedingungen Leistungen der Zusatzversicherung im Epidemie- und Pandemiefall aus. Ebenfalls weg fallen Reiseversicherungen für Reisen, die nach dem 14.03 gebucht worden sind. An diesem Tag hatte der Bund seine Reisewarnung verkündet.

Der Ombudsmann der Privatversicherung und der Suva, Martin Lorenzon, will sich zur Situation im Laufe des Mittwochs äussern.

