Pandemie «Masken ade» gilt nicht überall – Spitäler und Heime halten weitgehend an der Maskenpflicht fest Die grossen Schweizer Spitäler halten an der Maskenpflicht fest. Sie tun dies meist auf Empfehlung der Kantone. Nur die Kantone Zürich, Bern und Baselland greifen strikter durch: Dort ist die Maske in Gesundheitseinrichtungen noch immer Pflicht.

Die grossen Schweizer Spitäler behalten die Maskenpflicht für Mitarbeitende wie für Besucherinnen und Besucher bei. Die meisten tun dies jedoch auf blosse Empfehlung der Kantone. Belinda Schmid

Die Masken fallen – das gefällt nicht allen. Auf den sozialen Medien werden kritische Stimmen laut, die sich ein Fortbestehen der Maske zumindest im öffentlichen Verkehr wünschen. Zu ihnen gehört etwa Neurowissenschaftler Dominique de Quervain:

In der Schweiz darf man ab heute Corona-positiv ohne Maske im vollen Bus zur Arbeit fahren.

Obwohl der Bund alle Massnahmen aufgehoben hat: Vulnerable Personen sind weiterhin auf Schutz angewiesen. Darüber herrscht in den meisten Kantonen Konsens. Deshalb sind Gesundheitseinrichtungen vom Grundsatz «Masken ade» weitgehend ausgenommen. Doch nicht alle Deutschschweizer Kantone gehen im Schutz von vulnerablen Personen gleich weit.

Drei Kantone verankern die Maskenpflicht in kantonaler Covid-Verordnung

Am striktesten sind die Kantone Zürich, Bern und Basel-Land. Gestützt auf die kantonalen Covid-19-Verordnungen beschränken sie sich nicht auf eine Empfehlung, sondern halten die Maskentragpflicht in Gesundheitseinrichtungen verbindlich fest. Diese gilt für Mitarbeitende und Besuchende in allen Spitälern, Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie für die Spitex.

Im Kanton Aargau gibt es keine Vorschrift vom Regierungsrat, die Maskenpflicht in Spitälern und Heimen aufrechtzuerhalten. In den Kantonsspitälern Aarau und Baden wie auch in den Regionalspitälern gilt aber weiter die generelle Maskenpflicht. Auch in Alters- und Pflegeheimen sowie bei der Spitex sollen die Masken bleiben: Dies empfehlen der Spitex-Verband sowie der Verband der Aargauer Pflegeinstitutionen. Die konkrete Umsetzung obliegt jedoch den einzelnen Institutionen.

Ähnlich präsentiert sich die Situation im Kanton Basel-Stadt: Zum Schutz der vulnerablen Personen in Spitälern, Altersheimen und Institutionen der Behindertenhilfe empfiehlt der Regierungsrat, die Maskenpflicht beizubehalten. So führen das Unispital Basel und das Claraspital die Maskenpflicht weiter.

Im Kanton Solothurn bleibt die Maskenpflicht in den Spitälern bis auf weiteres in Kraft. Auch in den Heimen sollen Schutzmassnahmen weiter gelten: Der kantonsärztliche Dienst empfiehlt allen Personen mit direktem Kontakt zu Heimbewohnerinnen und -bewohnern sowie Klientinnen und Klienten, eine Maske zu tragen. Zudem wird die Testpflicht für Angestellte von Alters- und Pflegeheimen, Heimen für Menschen mit einer Behinderung und Spitex-Organisationen bis Ende Juni fortgeführt.

Auch Ostschweizer Kantone setzen auf Empfehlungen

Im Kanton Thurgau gilt in allen Gebäuden der Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen, der Psychiatrischen Dienste Thurgau sowie der Rehabilitationsklinik St. Katharinental weiter die generelle Maskenpflicht.

Auch im Kanton St. Gallen gilt in den grossen Spitälern weiter die Maskentragpflicht. So im Kantonsspital St. Gallen wie auch in den Regionalspitälern Walenstadt, Altstätten, Grabs, Linth, Wil und Wattwil. Letzteres stellte allerdings auf den 1. April den Betrieb ein – die Berit Klinik mit Standorten in Speicher, Niederteufen und Goldach übernimmt. Auch hier gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Die meisten Spitex-Organisationen setzen weiter auf die Maskenpflicht. Das empfiehlt auch die Mutterorganisation Spitex Schweiz. Raphael Rohner

Der Kanton Schaffhausen empfiehlt, in sozialmedizinischen Institutionen, Alters- und Pflegeheimen, Spitex-Organisationen sowie Arztpraxen zum Schutz von vulnerablen Personen weiterhin eine Maske zu tragen. Im Kantonsspital Schaffhausen gilt weiter die Maskenpflicht.

Ebenso im Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Im Spital Herisau und im Psychiatrischen Zentrum müssen alle eine Maske tragen. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden hat seit 2021 kein eigenes Spital mehr, empfiehlt aber gegenüber allen Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen, die Maskenpflicht aufrechtzuerhalten.

In Zentralschweizer Pflegeheimen fallen vielerorts die Masken

Auch der Kanton Luzern belässt es bei einer Empfehlung zur Maskentragpflicht in Gesundheitsinstitutionen. Die Verantwortung für den Schutz liege bei den Betrieben und Institutionen selbst. Das Kantonsspital Luzern mit Standorten in Luzern, Sursee und Wolhusen ebenso wie die St. Anna-Kliniken halten die Maskenpflicht weiter aufrecht.

Noch weniger weit gehen die Kantone Zug, Schwyz und Uri. Sie sprechen keine Empfehlungen mehr aus. Per 1. April seien alle Massnahmen in sozialen Einrichtungen aufgehoben. Diese hätten aber «die Möglichkeit», weiterhin eine Maskenpflicht anzuordnen, schreibt der Kanton Zug. Davon machen das Kantonsspital Zug, die Andreasklinik Cham und die Klinik Adelheid Gebrauch.

Alle Schwyzer Spitäler sowie das Kantonsspital Uri halten an der Maskenpflicht fest. Nicht so die Pflegeheime: Die meisten würden auf die Maskenpflicht verzichten, sagt der Präsident des Verbandes der Urner Heime und Institutionen.

So dürfte es nun in vielen Zentralschweizer Pflegeheimen aussehen: Die Mitarbeitenden tragen Maske, die Bewohnenden müssen nicht mehr. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Auch in Zuger Heimen werden nicht mehr überall Masken getragen. Die Stiftung Alterszentren Zug, die im Kanton mehrere Pflegeheime betreibt, schreibt: Die Mitarbeitenden würden weiter Masken tragen, den Bewohnenden empfehle man, dies auch zu tun. Eine Pflicht gibt es aber nicht mehr.

Die Kantonsspitäler Obwalden und Nidwalden halten an der Maskenpflicht fest. Die gleiche Regel gilt bei der Spitex. Auch in diesen Kantonen ist das Regime in Pflegeheimen weniger streng: Die Maskenpflicht gilt nur für Mitarbeitende, nicht aber für Bewohnende.