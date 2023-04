Ukrainer feiern Ostern in vom Krieg gezeichneter Kirche

Eine Kirche in der Ortschaft Lukashivka im Norden der Ukraine zeugt vom Krieg mit Russland. Russische Besetzer nutzten sie einst als Munitionslager. Nun kehrte zum orthodoxen Ostersonntag eine ukrainische Glaubensgemeinschaft in die Kirche zurück. (has)