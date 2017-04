Der April macht ja bekanntlich, was er will und das zeigt er uns momentan deutlich auf. In der Nacht hat es entlang der Alpen viel Niederschlag gegeben, der laut MeteoNews bis in die tiefsten Lagen in Form von Schnee gefallen ist und auch zu Unfällen auf den Strassen geführt hat. Der Freitagvormittag bleibt weiterhin nass.

Vorsicht beim Autofahren

Der nasse Schnee kann teilweise liegenbleiben. So kann es auf den Strassen in den Alpentälern und im angrenzenden Flachland Schneematsch geben. Autofahrer mit Sommerpneus sollten deshalb sehr vorsichtig sein. Zudem könne der schwere Nassschnee bei den schon grünen Laubbäumen zu Schneebruch führen.