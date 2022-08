Offizieller Besuch Cassis empfängt Israels Staatspräsident Herzog – und leistet sich gleich am Anfang einen kleinen Patzer Beim Besuch des israelischen Staatsoberhaupts Isaac Herzog auf dem Landgut Lohn lobten alle Beteiligten die guten Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel. Doch unter die freundlichen mischten sich auch ernsthafte Töne – und ein Versprecher von Aussenminister Ignazio Cassis, den Herzog zu einer sofortigen Reaktion bewegte.

Ignazio Cassi (l.) begrüsst Isaac Herzog auf dem Landgut Lohn in Kehrsatz BE (29. August). Keystone / Peter Klaunzer

In der Idylle des sonnigen Augusttags auf dem schmucken bundesrätlichen Landgut Lohn in Kehrsatz bei Bern stechen die erheblichen Sicherheitsvorkehrungen ins Auge: Die Kantonspolizei Bern ist mit einem erheblichen Mannschaftsaufgebot und einem eindrücklichen Fahrzeugpark innerhalb und ausserhalb des Areals aufgefahren, um den Empfang des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog durch Bundespräsident Ignazio Cassis und Bundesrat Guy Parmelin abzusichern.

Dreissig Minuten vor dem gemeinsamen Auftritt der beiden Präsidenten vor schweizerischen und israelischen Medienschaffenden betreten fünf kräftig gebaute Männer in dunklen Anzügen und je einem Knopf im Ohr den Raum, in dem die kurze Medienkonferenz stattfinden wird. Einer der Männer gibt den anderen auf Hebräisch knappe Anweisungen, wo sich die anderen aufzustellen haben, sobald Isaac Herzog den Saal betritt. Nervös wirken die israelischen Sicherheitsbeamten nicht, aber es herrscht eine konzentrierte Anspannung.

Angereist ist Israels Staatsoberhaupt aus Anlass des 125-Jahre-Jubiläums des ersten Zionistenkongress in Basel. Am Montagabend ist Herzog Ehrengast beim Galadinner zum Abschluss der Jubiläumsveranstaltung und hält eine Rede. Grosse politische Ambitionen waren beim vormittäglichen Höflichkeitsempfang nicht vorgesehen. Immerhin wurde am Rande des Besuchs ein «Memorandum of Understanding» zwischen dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und der Israelischen Wissenschaftsstiftung unterzeichnet. Es soll die Forschungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und Israel stärken.

Cassis pocht auf Zweistaaten-Lösung

Die kurze Ansprache von Bundespräsident Ignazio Cassis begann mit einem kleinen Versprecher. Der wäre kaum von Bedeutung gewesen, hätte er nicht aus Versehen die heikle Frage nach dem völkerrechtlichen Status Jerusalems berührt. Cassis lobte die engen Bande und den regelmässigen Austausch auf höchster Ebene zwischen den beiden Ländern. Er erinnerte dabei an den Israel-Besuch von Guy Parmelin, seinem Vorgänger als Bundespräsidenten, im letzten Oktober. Doch statt Jerusalem, wo Parmelin von Herzog in seinem Amtssitz empfangen wurde, sagte Cassis Tel Aviv. Herzog korrigierte Cassis umgehend.

Gespräch unter vier Augen: Isaac Herzog (l.) und Ignazio Cassis. Keystone / Peter Klaunzer

Daraufhin erinnerte Cassis seinen Amtskollegen daran, dass es in den Augen der Schweiz einen politischen Dialog zwischen Israel und den Palästinensern und eine Zwei-Staaten-Lösung brauche, um in Nahost einen tragfähigen Frieden zu erreichen. Die Eidgenossenschaft sei bereit, dafür ihre Guten Dienste anzubieten. Auch verurteilte Cassis die Eskalation der Gewalt in und um den Gaza-Streifen von Anfang August. Doch neben den ernsten Worten lobte Cassis auch die Verbesserungen in den Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten in den vergangenen Jahren. Und pries die enge der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Israel im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich in höchsten Tönen

Herzog: Schweiz muss gegen Irans Atomprogramm vorgehen

Israels Staatspräsident Isaac Herzog bedankte sich zu Beginn seiner Ansprache höflich für die lange Freundschaft der Schweiz zu Israel. Das Land habe nicht nur als Gastort des ersten Zionistenkongress 1898 eine «entscheidende Rolle» gespielt. Auch für ihn persönlich habe die Schweiz eine besondere Bedeutung. Seine erste Auslandreise habe ihn nach Zürich geführt, mehrere Verwandte, darunter sein ältester Bruder Joël, leben hier.

Doch neben den warmen Worten richtete auch Herzog ernstere Töne an Cassis - und zwar zum Thema Iran. Mit Empörung und Besorgnis hat man in Israel auf die heutigen Aussagen des iranischen Präsidenten Raisi reagiert, der Israel erneut mit der Vernichtung gedroht hatte. Herzog rief alle Regierungen dazu auf - «und damit meine ich auch die Schweizerische Regierung» - sich mit aller Klarheit gegen das iranische Atomprogramm einzusetzen. Irans Verhalten dürfe nicht mit Schweigen begegnet werden. Die Schweiz, die ab 2023 für zwei Jahre Mitglied des UNO-Sicherheitsrat ist und aktuell im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) sitzt, sei «in einer einzigartigen Position», so Herzog, um dazu beizutragen, dass die Islamische Republik keine nukleare Fähigkeiten entwickle.