FCA-Stimmen «Ich bin unglaublich optimistisch»: Aarau-Trainer Smiljanic nach dem Sieg gegen Schaffhausen und vor den letzten Spielen

Nach dem 2:0-Sieg gegen Schaffhausen ist vor den entscheidenden Spielen gegen Yverdon und Lausanne-Sport: Aarau-Trainer Boris Smiljanic verrät, was im Saison-Schlussspurt für sein Team spricht und weshalb er so zufrieden ist mit der am Ende etwas genügsamen Leistung gegen Schaffhausen.