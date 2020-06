Österreichs Kanzler Sebastian Kurz lobt die Schweiz – und sorgt damit im eigenen Land für Aufregung

«Die Schweiz ist unter den Top-Staaten – auch weil sie nicht an EU-Regeln gebunden und finanzstark ist.» Diese Aussage stammt nicht etwa von einem strammbürgerlichen Politiker aus Bundesbern. Es ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der diesen Satz fallen liess.

Wie kam es dazu? In einem grossen Interview mit der Wiener Zeitung «Kurier» wurde der 33-jährige Regierungschef auf die Probleme mit den Corona-Hilfsprogrammen in Österreich angesprochen. Viele fühlten sich von der Regierung hängen gelassen, monierten die Journalisten. Tatsächlich dauerte es in Österreich teilweise lange, bis Überbrückungskredite, Notfallzahlungen und Kurzarbeitsgelder bei den Betroffenen ankamen.

«Auf diesen Ansturm war niemand vorbereitet», rechtfertigte sich Kurz zuerst und wies darauf hin, dass Geld nun mal nicht freihändig vergeben werden dürfe. «Es braucht Regeln und ein Minimum an Kontrolle», sagte er. Und überhaupt habe nur eine Handvoll Länder ähnlich grosse Hilfspakete wie Österreich.

Doch auch dieses Argument liessen ihm die «Kurier»-Interviewer nicht einfach durchgehen. «Die Schweiz gilt als besonders grosszügig», hielten sie dem Bundeskanzler entgegen. Nun ging Kurz in die Offensive – und griff zur Aussage, dass die Schweiz eben nicht an die EU-Regeln gebunden sei.

Was er konkret damit meinte, erläuterte er im Interview nicht, ist aber offenkundig: Die Österreicher liefen mit ihrem Hilfspaket nach Schweizer Vorbild – Überbrückungskredite zu null Prozent Zinsen, die voll durch staatliche Garantien gedeckt sind – zuerst auf. Dass die Wiener Regierung für die volle Summe eines Darlehens einstehen wollte, scheiterte an den strengen Beihilferegeln für die Wirtschaft, die in der EU gelten. Sie liessen eine hundertprozentige Staatshaftung nicht zu.

Die Österreicher lobbyierten dann in Brüssel dafür, die Regeln temporär ausser Kraft zu setzen, was ihnen schliesslich gelang. Doch viele Unternehmen mussten weiterhin lange auf ihr Geld warten; zu eng waren die Regularien der Finanzaufsicht.

Europaexperte klärt über Schweiz auf

Die Schweiz-Aussage von Kurz sorgt für einigen Wirbel. In der renommierten Tageszeitung «Der Standard» veröffentlichte der Europarechtler Stefan Brocza sogleich eine Replik («Einspruch, Herr Kurz!»). «Warum verbreitet Sebastian Kurz dies?», fragte er in seinem Debattenbeitrag und spöttelte: