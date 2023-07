Österreich 16 Personen in Unfallserie auf Tiroler Sommerrodelbahn verwickelt Weil eine Rodelbahnfahrerin zu langsam fuhr, stiessen hinter ihr mehrer folgende Fahrende zusammen. Es kam zu Rippenbrüchen und Quetschungen.

Das Rodeln im Tirol endete für 16 Menschen nicht glücklich. Symbolbild: Ralph Ribi

Auf einer Sommerrodelbahn im österreichischen Bundesland Tirol ist es zu einer Serie von Auffahrunfällen mit 16 Beteiligten und mehreren Verletzten gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, fuhr am Vortag eine Frau auf der Rodelbahn in Lienz mit sehr langsamer Geschwindigkeit talwärts. Hinter ihr sei es daraufhin zu den Unfällen gekommen.

Eine 78-jährige Frau aus Bochum wurde mit Verdacht auf Rippenbrüche und eine gebrochene Hand in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Personen mit Schmerzen und Verletzungen verweigerten ärztliche Hilfe, darunter ein 55-jähriger Österreicher mit einer Rissquetschwunde im Gesicht. (dpa)