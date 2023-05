Am Samstagnachmittag lesen Drag Queens in der Pestalozzi-Bibliothek Kinderbücher vor. Der Anlass, der sich an drei- bis acht-Jährige Kinder richtet, muss unter Polizeischutz stattfinden. Rechte Kreise, Corona-Skeptiker und Verschwörungstheoretiker hatten eine Demonstration gegen die Veranstaltung angekündigt.