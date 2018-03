Das hatte vielleicht auch damit zu tun, das im Publikum keine erzkonservative, weisse Landbevölkerung aus einem der ärmsten US-Bundesstaaten sass. Das Publikum im Saal bestand – neben der nicht zu übersehenden Schweizer Journalistenschar – wohl vor allem aus «Weltwoche»-Abonnenten.

Bannons Obsession mit Uhrzeiten

Diese scheint überwiegend von Männern gelesen zu werden. Der Frauenanteil im Publikum lag bei geschätzten 10 Prozent. Und diese Männer waren keine «blue collar workers» oder «rednecks» aus Alabama. Die meisten waren in feinem Tuch gekleidet. Beliebtes Accessoire war das Einstecktuch in der Jackett-Brusttasche.

Doch ein Steve Bannon nimmt keine Rücksicht darauf, wer ihm zuhört. Das bewies er mit seinen Aussagen im Skandalbuch «Fire and Fury», welches zum Zerwürfnis mit Donald Trump geführt hatte. Und so spulte Bannon in seinem einleitenden rund 30-minütigen Vortrag diejenigen Themen und Thesen runter, mit denen er im US-Wahlkampf für Furore gesorgt hatte.

Interessant ist Bannons Obsession mit Uhrzeiten: Sowohl den Abstimmungstag des Brexit Referendums als auch Trumps Wahlsieg erzählte er als eine Sequenz von Meldungen. Das verfrühte Einräumen einer Niederlage des Brexit-Lagers durch seinen Freund Nigel Farage («at 10pm»), das Eintreffen von Resultaten aus englischen Industriestädten («Sunderland fell at 12.20 in the morning») und dem US-Rostgürtel («Iowa was called for Trump after midnight»).

Ansonsten erfuhr man von Bannon wenig Überraschendes: Die Mainstream-Medien sind bös, die Migration schädlich, die Chinesen eine Gefahr und die Agenda der «Globalisten» schadet der Arbeiterklasse und Mittelschicht. Die Kernbotschaft von Bannon: Das «Volk» erhebe sich überall und wolle seine Souveränität wieder zurückgewinnen. So zuletzt in Italien, wo Bannon am Wochenende den Ausgang der Wahlen freudig mitverfolgt hatte.