Oberster Reformierter stolpert über eine Affäre

Die Rücktritte von Pfarrerin Sabine Brändlin, die bis Ende April als Kirchenrätin amtete, und Gottfried Locher, dem obersten Reformierten, haben die reformierte Kirche in eine Krise gestürzt. Nun ist klar, warum es zu den beiden Rücktritten kam. Locher und Brändlin hatten bis im vergangenen Jahr eine Affäre, wie der Rat der Kirche am Montag in Bern an der Synode mitteilte.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Dass die Affäre der beiden ans Licht kam, hatte einen anderen Grund: Eine frühere Angestellte hatte sich beim Rat, der Exekutive der Kirche, gemeldet. Locher habe Grenzverletzungen begangen. Der Rat wollte dies untersuchen. Auch Sabine Brändlin gehörte zum Team, das die Vorwürfe anhörte. Schliesslich kam den restlichen fünf Räten zu Ohren, dass Locher und Brändlin eine Affäre hatten. Sie sahen das Vertrauen missbraucht, nicht nur in dieser Untersuchung. Brändlin und Locher wären möglicherweise nicht beide an die Kirchenspitze gewählt worden, wenn die Affäre bekannt gewesen wäre. Auch ist die Dynamik in gewissen Geschäften nun besser erklärbar, hiess es aus dem Rat. Bereits im April forderte ein Ratsmitglied deshalb Locher und Brändlin zum Rücktritt auf.