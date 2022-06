Oberaufsicht Bundesanwaltschaft Filz-Vorwürfe nach der überraschenden Schlappe für einen bekannten Rechtsprofessoren Die Mehrheit der Gerichtskommission schlug Markus Schefer als Mitglied für die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft vor. Doch sie hatte nicht mit Walliser Widerstand gerechnet.

Fällt mit pointierten Äusserungen auf: Markus Schefer zvg

Die Wahl war bereits einige Stunden alt, aber Sibel Arslan schäumte immer noch. «Es ist ein Skandal, beispielhaft für den Walliser Filz», sagte die Basler Nationalrätin aus der Grünen-Fraktion. Was war vorgefallen? Am Mittwoch wählte die Vereinigte Bundesversammlung ein Mitglied für die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft. Ein Sitz war vakant geworden, nachdem Präsident Hanspeter Uster Ende 2021 den Bettel hingeworfen hatte – er war im Clinch mit dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber.

Die vorbereitende Gerichtskommission, der auch Arslan angehört, hatte ihren Favoriten erkoren: den Basler Rechtsprofessor Markus Schefer. Sein Spezialgebiet sind die Grundrechte und sein Habitat weit weg von einem akademischen Elfenbeinturm: Immer wieder fiel Schefer in den vergangenen Jahren mit pointierten Positionen in den Medien auf.

Früh kritisierte er eine Obergrenze für Demonstrationen während der Corona-Pandemie, er bezog Stellung gegen die Einführung von Sozialdetektiven und hatte ein scharfes Auge auf die Methoden von Strafverfolgungsbehörden.

Als die Schweiz über die Konzernverantwortungsinitiative abstimmte, griff er Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) frontal an: Wenig verklausuliert warf er ihr vor, mit Falschaussagen in den Abstimmungskampf einzugreifen. Dass sich Schefer nicht vor Politik scheut, zeigt auch sein Engagement als Präsident der NGO Transparency Schweiz.

Mangelnde Französischkenntnisse?

Gut möglich, dass späte Rache Schefer nun seinen Job als Oberaufseher der Bundesanwaltschaft gekostet hat. Im Parlament spannten nämlich Vertreterinnen und Vertreter von Mitte, FDP und SVP zusammen – und unterstützten den Vorschlag einer Kommissionsminderheit. Mit einem einigermassen knappen Resultat von 121 zu 106 wählte die Bundesversammlung nicht Schefer, sondern den Walliser Kantonsrichter und Mitte-Mitglied Lionel Seeberger in die Aufsichtsbehörde.

Der Vorfall hat Seltenheitswert: Meistens folgt das Parlament den Vorschlägen der vorbereitenden Kommission. Dem Vernehmen nach war dem überraschenden Manöver eine gut orchestrierte Lobbying-Aktion von Walliser Parlamentariern vorausgegangen. Gegenüber der Plattform «Nau» führte Kommissionsmitglied Lorenz Hess (Mitte) an, Schefers mangelnde Französischkenntnisse hätten den Unterschied ausgemacht.

Sibel Arslan schenkt dieser Argumentation keinen Glauben: «Markus Schefer hat sich in der Kommission zweisprachig vorgestellt und konnte auch sämtliche Fragen auf französisch beantworten, was auch die Mitglieder aus der Romandie bestätigen könnten», sagt Arslan, die ihr Urteil nicht als Kritik an Seeberger verstanden wissen will. «Das Resultat ist einzig und allein ein politischer Entscheid.»

Schefer muss sich damit trösten, dass er am Mittwoch nur eine von zwei Wahlen in dieser Woche verloren hat. Die UNO hatte ihn tags zuvor in seinem Amt als Mitglied des Behindertenrechtsausschusses für weitere vier Jahre bestätigt. Ihm dürfte entgegengekommen sein, dass in der UNO der Einfluss von Wallisern deutlich kleiner ist als im Schweizer Parlament.