Gegen Roland B. (alle Namen geändert) läuft ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Seine Schwester Sybille B. wirft ihm vor, eine Traumresidenz am Ägerisee im Kanton Zug, gehalten in Form einer Holding, hinter ihrem Rücken und ohne Berechtigung zu einem viel zu niedrigen Preis veräussert zu haben. In der Tat musste der superreiche Käufer aus Oberägeri nur 16 Millionen Franken für fast 5000 Quadratmeter Land an exklusiver Lage hinblättern. Die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner schätzt den Wert der Seegrundstücke auf 27 Millionen ein. Die Zuger Staatsanwaltschaft ermittelt nur zögerlich und wurde dafür schon wiederholt vom Obergericht gerüffelt. (kä)