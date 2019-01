Die CVP geht eigenständige Wege in Sachen Mobilisierung. Angelehnt an die Wahlkämpfe von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Partei Botschafter ernannt. «Der Grundgedanke bei diesen rund 350 Botschaftern geht dahin, dass sie ab Frühling kontinuierlich jede Woche etwa 15 Minuten für den CVP-Wahlkampf aufwenden», sagt CVP-Kommunikationschef Manuel Ackermann. «Hochgerechnet ergibt das 2 Vollzeitstellen im Kampagnenteam, die schweizweit und lokal tätig sind.»

Die Botschafter sollen «sowohl im direkten persönlichen Kontakt wie auf den digitalen Kanälen» aktiv sein, sagt Ackermann. Indem sie etwa Unterschriften sammeln oder Inhalte vermitteln auf den sozialen Medien. Die SVP überlässt es ihren Ortssektionen, ob sie per «Tür-zu-Tür»- oder mit Telefonaktionen mobilisieren, und hilft den Sektionen mit Manuals. Die SP will «mit möglichst vielen Menschen reden, sei es am Telefon, auf der Strasse oder von Tür zu Tür», wie es Generalsekretär Michael Sorg formuliert. Und zwar in einem Dialog. (ATT)