Nun schlägt der Bund auch bei Pfizer zu – die wichtigsten Fragen und Antworten zum Corona-Impfstoff

Der Bundesrat hat einen Kredit über 300 Millionen für Corona-Impfstoffe reserviert. Hinzu kommen weitere neun Millionen für Spritzen und anderes Material, das für die Impfung der Bevölkerung benötigt wird. Am Mittwoch hat der Bundesrat den Kredit um 100 auf 400 Millionen Franken erhöht. Er verschafft sich damit zusätzlichen Spielraum für den Einkauf einer Impfung. Mehrere Hersteller entwickeln derzeit unterschiedliche Impfstoffe. Der Bundesrat setzte von Anfang an nicht bloss auf ein Pferd, sondern auf mindestens sechs.

Eine Impfung gegen das Coronavirus wird als Ende der Krise gesehen. Doch ist sie das auch? Hier erfahren Sie unter anderem, mit welchen Pharmakonzernen die Schweiz bereits Verträge für Impfstoffe abgeschlossen hat, wer zuerst geimpft wird und wann die Impfstoffe in der Schweiz verfügbar sein könnten.

Am meisten verlangt die US-Firma Moderna. Eine Dosis kostet zwischen 32 und 37 Dollar, wenn ein Land kleinere Volumen bestellt. Darunter dürfte auch die Schweiz fallen. Der Bund hat 4,5 Millionen Dosen reserviert. Ist die Moderna-Impfung erfolgreich, würden umgerechnet Kosten von zwischen 132 und 153 Millionen Franken anfallen. Die Details des Vertrags sind jedoch unter Verschluss. Pfizer wiederum verlangt 19.50 Dollar pro Dosis, Astrazeneca lediglich 4 Dollar pro Stück. Dies lässt sich zumindest aus den Verträgen mit der US-Regierung ableiten. Die Unterschiede erklären sich teilweise mit den verschiedenen Herstellungsverfahren.

Es zeichnet sich ab, dass zuerst das Gesundheitspersonal immunisiert wird. Danach folgen die Risikogruppen und die besonders gefährdeten Personen. Allerdings ist das Immunsystem älterer Personen nicht mehr so aktiv. Daher ist zu befürchten, dass die Wirkung einer Impfung nicht gleich gross ist, wie wenn sie einer Person mit einem aktiveren Immunsystem verabreicht wird. Ein Impfzwang wird es laut Bundesrat Berset nicht geben: «Jede Person muss selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen will oder nicht».

Die Schweiz setzt auf verschiedene Impfstoff-Ansätze, eine sogenannte Multiplattform-Strategie. Das BAG grenzte die anfänglich über 100 Hersteller ein. Wichtig ist, welche Firmen bei der Entwicklung weit fortgeschritten sind, wer klinische Tests durchführen kann und wer über die Kapazitäten verfügt, mehrere hundert Millionen Impfdosen herzustellen. Bundesrat Alain Berset zeigt sich optimistisch: «Durch den frühen Kontakt zu den Herstellern ist die Schweiz in einer guten Position.»

Die Schweiz hat bislang zwei Verträge ausgehandelt. Im August sicherte sich das Land 4,5 Millionen Impfdosen der US-Biotechfirma Moderna. Diese arbeitet mit dem Basler Pharmazulieferer Lonza zusammen. Vor gut drei Wochen kam ein Vertrag mit dem Pharmakonzern Astrazeneca hinzu. Hier schloss der Bund einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 5,3 Millionen Impfdosen ab. Zudem nimmt der Bund an der internationalen Impf-Initiative namens Covax teil. Im Idealfall erhielte die Schweiz weitere 3,2 Millionen Impfdosen. Mit Covax soll der weltweite Zugang zu Corona-Impfstoffen gesichert werden. Über 75 reiche Länder nehmen daran teil, darunter die Schweiz, sowie 90 arme Länder. Dabei sollen die Nationen die Impfstoffe über Covax einkaufen. Damit will die Initiative sicherstellen, dass alle Teilnehmer im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse gleich behandelt werden.

Die Schweiz arbeitet seit Monaten am Aufbau der Logistik und Verteilung des Impfstoffs, wie Berset sagt. Für die zentralen Abläufe ist die Armee zuständig, sie organisiert zusammen mit den Kantonen die Kühlketten sowie die Verteilung. «Das Material ist schon eingekauft und reserviert», sagt Nora Kronig vom BAG. Welche Geräte und wie viele Kühlschränke angeschafft werden müssen, ist nicht bekannt. Armeesprecher Daniel Reist erklärt, er könne nicht detailliert Auskunft geben. Nur so viel: «Wir sind auf gutem Weg.»

Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer beruhen auf dem gleichen Wirkmechanismus. Daher sind auch die Nebenwirkungen ähnlich. Am häufigsten treten hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Erschöpfung auf. Bei der Impfung von Astrazeneca wurden in bisherigen Studien vor allem grippeähnliche Symptome festgestellt, und dies bei 70 Prozent der Studienteilnehmer. Zudem wurde auch hier hohes Fieber von über 38 Grad beobachtet.

Zuständig in der Schweiz ist die Swissmedic. Im Unterschied zur gewöhnlichen Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten setzt die Arzneimittelbehörde auf ein beschleunigtes Verfahren. Erhält die Swissmedic vom Hersteller neue Daten, werden diese umgehend geprüft. Normalerweise muss eine Pharmafirma über sämtliche relevante Daten verfügen, bevor seinen Antrag zur Zulassung einreichen kann. Dies würde aber angesichts der Coronakrise viel zu lange dauern.

12. Der US-Pharmakonzern Pfizer will in den USA bereits nächste Woche eine sogenannte Notfallzulassung beantragen. Wie geht es dort weiter?

Die zuständige Gesundheitsbehörde FDA soll dafür in den nächsten Wochen grünes Licht geben. Der führende US-Virologe Anthony Fauci rechnet damit, dass bereits im Dezember die ersten Impfungen verabreicht werden. US-Gesundheitsminister Alex Azar will zuerst Menschen in Alters- und Pflegeheimen, das Gesundheitspersonal und Rettungskräfte impfen. Dies soll zwischen Ende Jahr und Anfang Januar passieren. Die breite Bevölkerung soll Ende März oder Anfang April Zugang zu ersten Impfstoffen erhalten.