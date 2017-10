Feri zog einen schwachen Abend ein. Sie bemühte sich zwar redlich, auf die praktischen Mängel eines Burkaverbots hinzuweisen. Doch zur Frage, wie man aus feministischer Sicht Frauen helfen sollte, die zur Vollverschleierung gezwungen werden, blieb sie vage und nannte lediglich Allgemeinplätze wie Integration, Prävention und Aufklärung über Rechte und Pflichten. Einen Widerspruch gab es auch zwischen Feris Argument, wonach man einerseits bereits heute gesetzliche Mittel habe, um gegen den Zwang zur Burka vorzugehen, und andererseits ihrer Befürchtung, bei einem Burkaverbot würden Frauen gezwungen, zuhause zu bleiben.

Zu Hochform lief hingegen FDP-Ständerat Andrea Caroni auf. Zum Einstieg wies er darauf hin, dass es in der Schweiz wohl mehr Nacktwanderer als Burkaträgerinnen gebe. Smart kombinierte er liberales Pathos mit pragmatischen Einwänden: Was ist, wenn sich jemand für eine PR-Aktion als Spiderman verkleidet? Für seine Kritik an der ausufernden Symbolpolitik gab es nach rund 25 Minuten den ersten Szeneapplaus.

«Mit dem Burkaverbot geben wir zahlreiche unserer Werte auf»