Sepsook "Sepp" Imhof (49) wird seine Tochter Laura* (16) nicht so bald wiedersehen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Olten-Gösgen hat ihm das Aufenthaltsrecht über sie entzogen. Das bedeutet, dass er nicht bestimmen darf, wo sie wohnt. Sie selber will nach dem Tod der Mutter nicht zurück zu ihm und beim Stiefvater bleiben. Nun hat das Bundesgericht in einer öffentlichen Beratung entschieden, dass die Solothurner Behörden das Recht korrekt angewendet haben.

Die fünf Bundesrichter diskutierten ausführlich, ob es richtig war, dass das Solothurner Verwaltungsgericht eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt hatte. Für Imhof hatte das den Nachteil, dass er sein Anliegen nur in einer sogenannten Instruktionsverhandlung darlegen konnte. Er konnte aber nicht vor allen beteiligten Solothurner Verwaltungsrichtern auftreten. Das Bundesgericht entschied nun mit 4:1 Stimmen, dass das Vorgehen der Solothurner Richter korrekt gewesen sei. Denn nur so hätten sie die Persönlichkeitsrechte der Tochter schützen können.

Den eigentlichen Streitfall diskutierten die Bundesrichter hingegen nur am Rand. Sie waren sich einstimmig einig, dass keine Rechtsverletzung vorliege. Teenager dürften zwar nicht in Eigenregie über ihren Umgang mit ihren Eltern entscheiden. Doch ihr Wille sei angemessen zu berücksichtigen. Das hätten die Behörden in diesem Fall getan, urteilte das Bundesgericht.

Nun werden Unterschriften und Geld gesammelt

Im Zuschauerbereich verfolgte SVP-Nationalrat und Kesb-Gegner Pirmin Schwander die Verhandlung. Er sieht sich nun darin bestätigt, dass das Anliegen seiner kürzlich lancierten Initiative gerechtfertigt sei. Mit dieser will er die Kesb entmachten. In Fällen wie jenen von Imhof hätte sich die umstrittene Behörde demnach nicht einmischen dürfen.

Während Schwander Unterschriften sammelt, ist Imhof auf der Suche nach Geldgebern. Nach der Urteilsverkündigung sagte er, dass er das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg anfechten möchte. Nach seiner Niederlage vor Bundesgericht hat er nun aber bereits Mühe, die sich bis jetzt angehäuften Kosten zu decken. Das Bundesgericht stuft ihn als bedürftig ein. Deshalb hofft er, dass er Unterstützer in seinem Kampf für mehr Väterrechte findet.

*Der Name der Tochter ist geändert.