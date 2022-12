Niederlage beim Covid-Gesetz SVP-Nationalrätin Martina Bircher verteidigt Fundamentalopposition ihrer Partei: «Freiheit ist nicht verhandelbar» Die SVP ist mit ihrer Nein-Parole zum Covid-Gesetz klar unterlegen. Doch die Partei habe sich nicht verrannt. Der Einsatz der SVP habe weitergehende Einschränkungen der Freiheit verhindert.

Für SVP-Nationalrätin Martina Bircher hat sich die Kampagne gelohnt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Gegner waren laut, aber erfolglos. Die Zustimmung zum Covid-Gesetz ist im Vergleich zum Juni gestiegen. Hat sich die SVP mit ihrem Nein zur Vorlage verrannt?

Martina Bircher: Auf keinen Fall. Im Abstimmungskampf haben wir auf die Spaltung der Gesellschaft hingewiesen, die mit dem Covid-Zertifikat leider Realität geworden ist. Es war richtig, diese Diskussion zu führen. Jetzt setzen wir uns im Parlament dafür ein, dass dem Bundesrat bei der Anwendung des Zertifikats rote Linien gesetzt werden.

Wäre es nicht an der unterlegenen Seite, rhetorisch abzurüsten, um so die von Ihnen beklagte gesellschaftliche Spaltung zu heilen?

Wir sind im Abstimmungskampf unseren Werten Freiheit und Eigenverantwortung treu geblieben. Wir sind weder Impfgegner noch Impfverweigerer, aber sind für einen verhältnismässigen Umgang mit der Pandemie, welcher den Schutz der besonders gefährdeten Personen ins Zentrum rückt, ohne die Freiheit aller zu stark einzuschränken.

Ist die Fundamentalopposition der Bundesratspartei SVP mitten in einer sich zuspitzenden epidemiologischen Lage angebracht?

Dank dem Einsatz der SVP konnten viele unsinnige Einschränkungen verhindert werden, die in unseren Nachbarländern eingeführt worden sind. Ich denke etwa an den erfolgreichen Kampf gegen die Schliessung der Skigebiete. Leider drohen nun wieder mehr Eingriffe in unsere Freiheitsrechte, was man etwa bei der Diskussion um 2G sieht. Die SVP wird deshalb weiterhin für Freiheit und Eigenverantwortung kämpfen. Das sind auch in einer aussergewöhnlichen Situation wie einer Pandemie unverhandelbare Werte.

Wie sähe für Sie eine vernünftige Pandemiebewältigung aus?

Es bräuchte eine ehrliche und konsistente Kommunikation. Hier hat der Bundesrat versagt. Alle nicht wirksamen Massnahmen gehören aufgehoben. Und die Risikogruppen, Spitäler und Altersheime gehören besser geschützt. (cbe)