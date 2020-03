Neuer St.Galler Regierungsrat: CVP-Stadtpräsidentin im 1. Wahlgang gewählt

(agl) In der St. Galler Regierung müssen gleich drei Sitze neu besetzt werden. Der heutige CVP-Ständerat Benedikt Würth, Martin Klöti von der FDP und SP-Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann traten nicht mehr an.

Unbestritten war am Sonntag, bei einer Wahlbeteiligung von 34,4 Prozent, die Wiederwahl der bisherigen Regierungsräte. Bruno Damann (CVP) wurde mit dem besten Resultat von 68'766 Stimmen wiedergewählt. Auf ihn folgte Marc Mächler (FDP) mit 67’316, Fredy Fässler (SP) mit 65’242 und Stefan Kölliker (SVP) mit 65’077 Stimmen.

Ebenfalls im ersten Wahlgang schaffte die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) den Sprung in die Regierung. Sie erhielt 57’464 Stimmen. Die anderen beiden Sitze konnten noch nicht besetzt werden. Michael Götte (SVP), Laura Bucher (SP) und Beat Tinner (FDP) müssen somit in den zweiten Wahlgang. Dieser findet am 19. April statt.