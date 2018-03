Was muss der Neue mitbringen? SVP-Ständerat Alex Kuprecht (SZ), der die GPDel-Untersuchung mitprägte, sagt: «Aus meiner Sicht muss der neue Chef NDB eine starke Führungspersönlichkeit sein. Das Schwergewicht sollte auf eine straffe Führung, vor allem in der Beschaffung, als erste Priorität gelegt werden. Kulturell muss die Zusammenführung der beiden ehemaligen Dienste DAP und SND weiter gefestigt und der NDB muss als Einheit gestärkt werden.» Kulturwandel dauerten erfahrungsgemäss länger, als man gemeinhin meine. «Dieser Prozess ist beharrlich weiterzuführen», so Kuprecht. Auch Parmelin sei in der Pflicht: «Der Departementschef hat dafür zu sorgen, dass die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Und er übt intern die Aufsicht über die Führung des NDB aus.»

Innendienst im NDB ist auch laut GPDel-Präsident Janiak angesagt: «Markus Seiler war erfolgreich an der Aussenfront, insbesondere bezüglich des neuen Nachrichtendienstgesetzes NDG. Um das NDG zu einem Erfolg zu bringen, muss nun aber der Schwerpunkt auf die Umsetzung im Innern des Dienstes gelegt werden.» Und falls man der Terrorismusbekämpfung noch den gleichen Stellenwert einräume wie während der Debatte zum NDG, «dann müsste die Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Strafverfolgung im Zentrum stehen».

Folgt Köpferollen im NDB?

Das NDG ist seit September 2017 in Kraft. Jetzt dürfen die Schlapphüte das Internet überwachen, private Räume verwanzen, Staatstrojaner in Computer und Handys einschleusen und einiges mehr. Eine Aufsichtsbehörde soll dem Dienst auf die Finger schauen. Da wartet viel Arbeit, wie der GPDel-Bericht zeigt. Nicht nur auf den neuen Chef, auch auf die Aufsicht.

Ob der Untersuchung ein Nachbeben folgt, wird sich zeigen. Leute wie Sicherheitspolitiker Balthasar Glättli (Grüne) fordern personelle Konsequenzen im NDB. Ob diese folgen? Der Bundesrat werde zum GPDel-Bericht Stellung nehmen, sagt VBS-Sprecher Renato Kalbermatten.