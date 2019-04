Das Transparent war am Samstag in Zürich erstmals an einer Klimademo zu sehen. «Kapitalismus versenken, Klimakrise abwenden», steht in schwarzen Lettern auf weissem Grund. Es trägt zwar kein Logo. Gemalt und getragen wurde es aber von Mitgliedern der Bewegung für Sozialismus (BFS), die das Bild auch vertwitterte. Das bestätigen Insider.

Die BFS wurde im März 2002 gegründet, auf dem Höhepunkt der Anti-Globalisierungs-Bewegung. Sie zählte 2006 über 150 Mitglieder, wie Frank Nitzsche in der Dissertation «Aus dem Schatten in die Reichweite der Kameras» zur Entwicklung trotzkistischer Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz schreibt.

Heute hat die Bewegung Ableger in Basel, der Westschweiz und im Tessin. Sie hat trotzkistische Wurzeln, ihre älteren Mitglieder gehörten der Revolutionären Marxistischen Liga an.