Neue Mitte-Partei: BDP-Präsident Martin Landolt nimmt Gespräche auf mit CVP-Präsident Gerhard Pfister

Parallel dazu möchte ich mit der CVP Diskussionen über die Machbarkeit einer neuen Mitte-Partei führen dürfen. Die CVP hat ja bereits eine Basisumfrage gestartet und arbeitet mit der C-Diskussion ebenfalls an ihrer Zukunft. Da möchten wir Anknüpfungspunkte nicht verpassen. Gerade erst hat unser Vorstand beide Anträge einstimmig genehmigt.

Bilaterale Gespräche kann man auch per Telefon führen und Vorstandsbeschlüsse per Zirkularbeschlüsse fällen. Ich konnte inzwischen jene Entscheide abholen, die ich vorerst benötigte.

Seit Januar hat BDP-Präsident Martin Landolt Gespräche geführt zur Zukunft der Partei, die 2008 neu gegründet worden war. In den Wahlen 2019 gehörte die BDP zu den Verlierern: Sie hat nur noch einen Wähleranteil von 2,5 Prozentpunkten und kann mit ihren drei Nationalräten keine eigene Fraktion mehr bilden. Erstmals redet Landolt nun detailliert darüber, wie er die Zukunft seiner Partei sieht.

Was soll diese neue Mitte auszeichnen?

Plötzlich wird es nun also ernst mit der neuen Mitte-Partei.

Das müssen wir evaluieren. Dafür bedient man sich sinnvollerweise an Marktforschungsinstrumenten, berücksichtigt aber auch die Anliegen der Basis. Für mich ist klar: Der Markeninhalt ist mit dem Begriff «Mitte» gut umschrieben. Ob das auch gleich der Parteiname sein soll, können wir diskutieren, sobald wir die Machbarkeit abgecheckt haben.

Für uns ist im Moment die CVP erster und naheliegendster Gesprächspartner. Wir arbeiten in der Mitte-Fraktion bereits zusammen. Es war schon eine Weichenstellung, dass wir diese gemeinsame Fraktion «Mitte» nannten. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass mehrere Partner mitmachen würden.

Sehen Sie noch andere Player in dieser Mitte-Partei?

Die neue Mitte-Partei muss von Beginn an ein eigenständiger Pol sein. Ein Pol mit einem gewissen Führungsanspruch, der von der Öffentlichkeit und den Medien auch so wahrgenommen wird. Ein Pol, der kreativ politisiert, eigenständige Lösungen ausgestaltet, Reformen sicherstellt, statt unerreichbare Forderungen zu bewirtschaften, wie das links und rechts viel zu häufig passiert. Aber die Mitte ist heute verzettelt. Gelingt es uns, sie zu bündeln und zur Marke mit einem einzigen und klaren Absender zu machen, wird sie viel wahrnehmbarer.

In der CVP wird von einer «Demokratischen Volkspartei» gesprochen, in Anlehnung an die Partito Popolare Democratico, wie die CVP im Tessin heisst.

Wichtig ist eine starke, zukunftsfähige Marke. Da müssen Name und Inhalt übereinstimmen, die Verpackung muss sofort auf den Inhalt hinweisen. Daran haben BDP wie CVP zu beissen. Den Grünliberalen hingegen gelingt dies.

Müssten CVP und BDP nicht zuerst den Inhalt der neuen Partei definieren, bevor sie an die Verpackung denken?

Das glaube ich nicht. Ich bin nach wie vor voll überzeugt von unseren Inhalten. Zudem entwickeln sich diese mit dem politischen Tagesgeschäft. Entscheidend sind die Werte. Sie sind sehr stabil, verändern sich – wenn überhaupt - nur über Generationen hinweg. Diese Werte vereinen uns. CVP und BDP stimmen heute in vielen Fragen nicht nur sehr identisch ab, sondern auch ein Vergleich der Parteiprogramme wird aufzeigen: Es gibt eine hohe Übereinstimmung. Im Moment müssen wir uns deshalb auf die strukturellen Fragen konzentrieren. Die Schärfung des programmatischen Profils käme wohl später.

In welchen Kantonen sehen Sie Wachstumspotenzial für eine Mitte-Partei?

Es gehört zu den Vorbereitungsarbeiten, diese Chancen zu identifizieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir attraktiver werden für die junge Generation. Die Junge CVP liebäugelt bekanntlich mit einer Namensänderung. Ähnliches höre ich von unserer Jungpartei. Sprechen wir von der jungen Generation, reden wir automatisch auch von den urbaneren Gebieten.

CVP-Präsident Gerhard Pfister will vor allem in den vier bevölkerungsreichsten Kantonen Zürich, Bern, Waadt und Aargau wachsen.

Wir haben dort mit einer neuen Marke gute Chancen. Gerade in Zürich. Der sozialliberale Flügel der CVP würde dort mit einer BDP angereichert, die keine katholische DNA hat. Eine neue Marke könnte uns auch in der Romandie Schub verleihen. Und im Kanton Bern, wo die BDP gut verankert ist, könnten wir gemeinsam mit der CVP wieder stärker nach vorne blicken.